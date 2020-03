O návrate nepremýšľaľa, Košičanka pomáha v Taliansku šiť rúška

Využívajú ich policajti či civilná ochrana, putujú aj do nemocníc.

31. mar 2020 o 19:34 Jakub Bobovič

BOLOGNA/KOŠICE. Taliansko sa pre ňu stalo druhým domovom.

Odišla pred vyše dvadsiatimi rokmi, našla si tam prácu, priateľa a dnes už ani mnoho miestnych podľa reči nerozozná, že sa narodila v inej krajine.

Košičanka Alena Jarošíková žije v Bologni, ležiacej v provincii Emilia-Romagna.

Vystriedala viacero povolaní, opatrovala deti, pracovala pre rôznych súkromných podnikateľov a vo voľnom čase sa venuje krajčírstvu a handmade výrobkom, ktoré sú jej vášňou.



V meste, ktoré je známe najmä vďaka tomu, že sa v ňom nachádza najstaršia univerzita na svete a taktiež starobylé centrum so systémom elegantných arkád, prežíva aj tieto náročné týždne.



A to aj napriek tomu, že severné Taliansko je považované za epicentrum šírenia nákazy na Apeninskom polostrove.



Pre repatriáciu sa nerozhodla, v Taliansku, kde sa cíti ako doma, pomáha napríklad aj šitím rúšok, ktoré následne poslúžia tým, ktorí to potrebujú najviac – dôchodcom a miestnym policajtom.



„V súčastnosti sa na výrobe rúšok podieľa zhruba sto dobrovoľníkov. Ak si vieme takto pomôcť, je to len na dobro veci. Rúška poslúžia tým, ktorí za nás ostatných riskujú svoj život, prípadne sú starší a potrebujú pomôcť.“

Prísnosť nariadení sa stupňovala