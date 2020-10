Koronavírus východ SR: Mestá a obce hlásia veľký záujem. Ľudia hromžia na dlhé čakacie doby (minúta po minúte)

Sledujeme celoplošné testovanie na Covid-19 a monitorujeme odberné miesta v mestách Michalovce, Košice, Prešov, Sabinov, Lipany a Bardejov.

31. okt 2020 o 8:00 Jakub Bobovič, Mária Rusnáková, Peter Fedor, Mária Dudová-Bašistová

14:46 Svidník - Svidník aktuálne hlási menší nápor ľudí na odberové miesta.

Medzi 18:00 - 18:30 bude mať personál hygienickú prestávku. Posledný odber pred prestávkou bude vykonaný o 17:45 hod.

Rýchlejšie odbavenie je podľa stránky mesta na sociálnej sieti Facebook možné na týchto odberových miestach: Gymnázium DH, Podduklianske osvetové stredisko, Stredná zdravotnícka škola a Amfiteáter.

Testovanie vo Svidníku:

14:34 Košice - Primátor Košíc Polaček v statuse na sociálnej sieti hovorí o priaznivej situácii na košickom letisku.

Ľudí vyzýva, aby sa prišli otestovať.

"Počasie nám praje, v rade momentálne čaká zopár áut. Na otestovanie sa čaká menej ako hodinu."

Testovanie na košickom letisku, pohľad z diaľky:

14:26 Košice - Čakaciu dobu na košickom letisku podľa statusu primátora mesta Jaroslava Polačeka skrátili na 45 minút.

Čakacia doba sa skrátila aj na sídlisku Luník IX, presnejšie z 350 na 240 minút.

Aj naďalej dlho sa čaká na furčianských základných školách Ľ. Fullu a tiež na Postupimskej ulici.

Dlhé čakacie doby hlásia aj na Poliklinike v mestskej časti Ťahanovce a Angels aréne v Starom meste.

Na košickom Západe sa najdlhšie čaká v Centrách voľného času na Orgovánovej 5 (120 minút) a Popradskej 86 (300 minút)

Informuje o tom špeciálny web mesta venovaný ochoreniu covid - 19.

14:04 N. Klátov - Množstvo Košičanov využíva na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 odberné miesto v Nižnom Klátove v okrese Košice-okolie. Ak to bude takto pokračovať, podľa starostky obce Gabriely Staníkovej nebudú mať dostatok testov.

Podľa jej slov počítali so 620 obyvateľmi, ktorí by sa mohli v obci otestovať. V Nižnom Klátove je približne 200 rodinných domov a ďalších 400 chát. Chatári majú v tejto obci prevažne prechodný pobyt. „Chodia sem úplne cudzí ľudia, ktorí tu nemajú ani chaty. Košičania, ktorí využívajú naše odberné miesto, tvoria asi 30 percent,“ povedala pre TASR. Podľa jej slov by nebol problém kapacitne zvládnuť domácich obyvateľov. „Pokiaľ nám takto budú chodiť Košičania, testy nám budú určite chýbať,“ dodala starostka s tým, že odhadom otestujú zhruba 1000 ľudí.

Zároveň kritizovala organizáciu operácie Spoločná zodpovednosť, samospráva si podľa jej slov musela takmer všetko zabezpečiť sama. Za najväčší nedostatok považuje nedostatok ochranných rukavíc. „Ministerstvo obrany nám dalo 40 párov rukavíc. Obec ich na vlastné náklady nakúpila pre všetkých, aby bola zabezpečená maximálna ochrana zdravia,“ spresnila.

Rad záujemcov o testovanie v obci sa predlžoval aj počas obedňajšej prestávky, keď ho tvorili desiatky ľudí. Dovtedy stihli otestovať 141 obyvateľov, všetky testy boli negatívne. Na otestovanie čakal aj 40-ročný Tomáš z uvedenej obce. Na celoplošnom testovaní sa rozhodol zúčastniť aj preto, že to vníma ako zodpovednosť a svoju povinnosť. „Robilo sa trošku veľa zmien, ale myslím, že sa to dá zvládnuť. Neviem, ako je to v meste, ale tu na dedine myslím, že v pohode,“ povedal. Ako uviedol zástupca starostky Ján Hlavačka, pomohlo by, ak by bol prijatý a striktne dodržiavaný návrh na dodržiavanie časov testovania podľa abecedného poradia priezvisk záujemcov.

Dominik Áron, ktorý bol na dohľad na odberné miesto do Nižného Klátova pridelený za armádu, skonštatoval, že testovanie v obci prebieha bez problémov. Záujemcom odporúča, aby mali občiansky preukaz nachystaný napríklad vo vrecku, aby mali voľné ruky na ich dezinfikovanie.

13:55 Košice - V metropole východu sa testuje i z autobusov, čo si ľudia pochvaľujú.

"Autobus, najlepšie odberové miesto, čo som videla! Samostatné vchody, po odbere jednoduchšia dezinfekcia v porovnaní s budovou. A je to mobilné," napísala jedna z testovaných pod status primátora Košíc Jaroslava Polačeka o tom, že testovať sa bude i na letisku.

Inak sú reakcie komentujúcich na testovanie v Košiciach protichodné. Viacero z nich sa sťažuje na dlhé čakacie doby.

13:43 Vranov n/Topľou - Testovanie z auta vo Vranove n/Topľou

13:43 Michalovce - Ohlasy ľudí: Testovanie v Michalovciach

13:35 Michalovce - Na odbernom mieste na Partizánskej ulici v Michalovciach ešte len teraz začínajú s odbermi po obedňajšej prestávke.

13:32 Košice - Fotogaléria - Plošné testovanie na covid - 19 na košickom sídlisku Luník IX:

13:27 Košice - Počet odberných miest v drive-in na košickom letisku zvýšili. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že čakacia doba pre záujemcov o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 je výrazne kratšia.

„Vďaka doplneniu zdravotníckych tímov z vlastných zdrojov v najväčšom drive-in testovacom stredisku na letisku v Košiciach sa nám podarilo skrátiť dobu čakania približne na 45 minút,“ uviedol s tým, že v súčasnosti na tomto mieste testuje 14 tímov, pričom 13 z nich zabezpečilo v plnej réžii mesto. „Vláda nám zabezpečila jeden odberný tím,“ dodal Fabian.

V sobotu ráno malo byť na letisku k dispozícii desať odberných tímov. Pre veľký nápor organizačné tímy vracali autá späť.

13:25 Kvakovce, okr. Vranov n/Topľou - V obci Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou už pretestovali 50 percent ľudí. Ako uviedol pre TASR starosta obce Radovan Kapraľ, v rade sa nečaká, keďže ľuďom pripravili časenky.

„U nás sa bude testovať len jeden deň a zajtra idú naši zdravotníci pomáhať do iných miest. Od 14. hodiny majú začať prichádzať chatári z rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá, odkiaľ sa nahlásilo veľmi veľa ľudí,“ ozrejmil starosta s tým, že doteraz počas testovania objavili štyri pozitívne prípady na ochorenie COVID-19.

Ako ďalej priblížil, pôvodne sa malo testovať v kostole, ale pre hygienu to nakoniec zmenili. Odberné miesto sa tak nachádza na verejnom priestranstve, kde zabezpečili stany. „Sme prekvapení, ako perfektne to armáda zorganizovala, čo sa týka zabezpečenia materiálno-technického, všetkého je dostatok,“ dodal Kapraľ.

13:21 Vranov n/Topľou - Vranovské testovanie z aút sa koná v areáli priemyselného parku. Celkovo je v meste otvorených 17 odberných miest.

Celkovo môže byť podľa veku, podľa hovorkyne mesta otestovaných približne 19 - tisíc obyvateľov.

Podľa slov primátora mesta Jána Ragana je odberné miesto v premyselnom parku najrýchlejšie.

"Dopoludnia tu otestovali vyše 250 ľudí. Priemerne sa za hodinu otestuje približne 40 ľudí na jednotlivych odbernych miestach. Na tomto, pri testovaní z auta, stihnú približne 56 ľudí,” vysvetlil Ragan.

Primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan (vľavo). (zdroj: Mária Dudová - Bašistová)

13:12 Vranov n/Topľou - Vo Vranove nad Topľou využili možnosť testovania z auta. V rade stoja desiatky áut.

12:43 Michalovce - Na Školskej ulici v Michalovciach čakajú ľudia na odber aj dve hodiny. "Od kedy sme prišli tak sme tu už určite dve a pol hodiny. Teraz je k tomu ešte aj objednajšia prestávka. Neviem, ako dlho ešte vydržíme čakať," povedal nám jeden z čakajúcich.

12:25 Michalovce - Testovanie prebieha aj v michalovskej rómskej osade.

12:15 Michalovce - Dvojica kamarátok sa prišla dať otestovať spolu a najmä z dôvodu, že nechcú byť v desaťdňovej domácej karanténe.

12:12 Kvačany, okr. Prešov - Ľudia sa prichádzajú dať otestovať od skorého rána. Na odberné miesta prichádzajú nielen miestni, ale i cezpoľní.

12:09 Poprad - Nemocnica v Poprade pozastavila všetky plánované operácie. Aktuálne tam leží 20 pacientov, ktorí majú ochorenie COVID-19. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda.

Ako ďalej priblížila, 15 pacientov je na reprofilizovaných lôžkach, dvaja na COVID oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, traja na COVID JIS. Aktuálne je novým koronavírusom nakazených 27 zamestnancov nemocnice.

Hovorkyňa doplnila, že okrem pozastavenia plánovaných operácií je prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode možná len s negatívnym PCR testom alebo negatívnym antigénovým testom. V nemocnici podľa jej slov naďalej platia všetky predtým prijaté opatrenia.

12:07 Snina - Na covid - 19 ochorela i sninská primátorka Daniela Galandová. Informovala o tom prostredníctvom svojho oficiálneho účtu na sociálnej sieti Facebook.

"Všetci, ktorí zabezpečujeme činnosť odberných miest sme privstali, aby sme sa otestovali a boli celý deň k dispozícii až do 22:00 hod. Bohužiaľ, ja vzhľadom na výsledky môjho testu nebudem môcť pomôcť priamo na mieste a najbližšie dni budem v karanténe – v mojom prípade teda práca z domu.

Počas celého víkendu budem monitorovať̌ situáciu. Na úrade je pre túto akciu v pohotovosti mestský krízový́ štáb, ktorý zabezpečoval materiálové požiadavky pre uskutočnenie testovania na COVID-19. Tiež sa podieľal na pomoci Ozbrojeným silám SR zohnať potrebných zdravotníkov, pretože i keď to bola ich úloha - nechcem kritizovať̌ - avšak do poslednej chvíle sme nevedeli, či dokážu zabezpečiť, aby boli otvorené všetky odberné miestnosti.

Verím, že počet pozitívnych testov bude minimálny, avšak vzhľadom na to, že testy nie sú 100%-né, by som Vás chcela, milí Sninčania poprosiť, aby ste tí, ktorých výsledok testov bude negatívny, nepodľahli predčasnej eufórii a dodržiavali všetky opatrenia. Nezabúdajte tiež na posilňovanie imunity a pravidelné vetranie miestností."

12:04 Krompachy - Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 prebieha v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves bezproblémovo. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová s tým, že z doposiaľ otestovaných ľudí mali pozitívny test na nový koronavírus približne dve percentá.

K dispozícii je šesť odberných miest. Ako povedala, na každom z nich za hodinu dokážu zdravotníci otestovať 47 až 50 ľudí. „Zatiaľ sme z otestovaných zachytili približne do dvoch percent pozitívnych,“ uviedla.

Podľa jej slov je situácia na jednotlivých odberných miestach pokojná. Na poriadok dohliada polícia, miestna občianska poriadková služba aj vojaci. Disciplinovaní sú aj obyvatelia v lokalitách, kde žije prevažne marginalizovaná rómska komunita.

„Na Hornádskej ulici je asi najviac ľudí v rade. Stoja ako vojaci. Zatiaľ ide všetko ako hodinky. Odberný tím na tomto mieste tvorí 11 ľudí,“ povedala s tým, že žiadne incidenty zatiaľ nezaznamenali.

S testovaním začali načas, maximálne s desaťminútovým meškaním. „Trošku sme sa museli zabehnúť, napríklad sme roznášali materiál ako rukavice. Ale samospráva sa dopĺňala s armádou a nešlo o nič, čo by sa nedalo vyriešiť,“ dodala primátorka Krompách.

11:56 Lastovce - FOTOGALÉRIA: Celoplošné testovanie v obci Lastovce v trebišovskom okrese:

11:38 Michalovce - Michalovčania majú o testovanie veľký záujem. Mesto zriadilo celkovo 28 odberných miest. Ľudia sú disciplínovaní, akurát niektorí začínajú byť nervózni z dlhého čakania.

Zdravotníci a dohliadajúci personál sú od rána v plnom švungu.

"Prepáčte, ale teraz nemôžem. Od rána ideme v jednom kole," uviedol príslušník PZ SR.

11:32 Vysoké Tatry - Mesto Vysoké Tatry otvorilo v sobotu ráno tri odberné miesta, v Starom Smokovci, v Tatranskej Lomnici a v Tatranskej Polianke, ktoré sú stopercentne vybavené. Uviedol to pre TASR náčelník mestskej polície vo Vysokých Tatrách Miroslav Kolodzej.

„Začali sme testovať ešte pred siedmou hodinou. Momentálny priebeh je veľmi dobrý, ľudia nestoja vo veľkých zástupoch, čakanie nie je enormné, do nejakej hodiny,“ doplnil Kolodzej s tým, že mestská polícia usmerňuje čakajúcich, zabezpečuje verejný poriadok a stará sa aj o cestnú premávku. Ďalej spolupracuje aj s obvodným oddelením Policajného zboru a s Ministerstvom obrany SR. Vo Vysokých Tatrách je podľa jeho slov situácia zvládnutá. Ochranných pracovných pomôcok majú tiež dostatok.

V nedeľu (1. 11.) otvorí mesto päť odberných miest v Tatranskej Kotline, v Tatranskej Lomnici, v Dolnom Smokovci, v Starom Smokovci a vo Vyšných Hágoch.

11:28 Michalovce - Otestovať sa prišla i dvojica manželov z Michaloviec: "Učím na miestnej základnej škole, s manželom sme sa jednohlasne rozhodli prísť. Počasie nám praje, to je dobre. Nečakáme veľmi dlho...Je tu s nami aj náš malý vnúčik s mamičkou."

Ten má iba pät rokov, no podľa vlastných slov pred testovaním strach nemal.

"Nie, nebolelo to, bola odpoveď chlapca na otázku, či sa bál testovania."

11:22 Michalovce - Polícia v Michalovciach myslí aj na zdravotne ťažko postihnutých občanov. Tí majú pri testovaní prednosť pred ostatnými.

11:15 Michalovce - Ľudia čakajúci v rade na Komenského ulici v Michalovciach sú so samotným priebehom testovania spokojní.

"Čakáme približne trištvrte hodiny, slniečko svieti, tak sa to dá vydržať. Tu to ide celkom rýchlo, takže sme radi," povedala jedna z čakajúcich v rade, ktorú vzápätí doplnila ďalšia: "Tam v zadu bola zima, tu je aspoň teplo."

10:58 Prešov - Za včera pribudlo na Slovensku 2573 nových prípadov koronavírusu pri 18074 testoch. Podiel pozitívnych tak je 14,23 %. Najviac pozitívnych hlási Prešovský kraj (552). Počet úmrtí na ochorenie stúpol o 7 na celkových 219.

Je medzi nimi 1 322 žien a 1 251 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 90 rokov. V nemocniciach je hospitalizovaných 1 399 pacientov, potvrdené ochorenie covid - 19 má 1 241 z nich. Na JIS je 113 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 96 pacientov.

Vyliečilo sa ďalších 109 ľudí, celkovo sa už zotavilo 12 617 pacientov.

10:49 Bardejov - V Bardejove otvorili všetkých 21 odberných miest v 14 lokalitách. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Štefan Hij s tým, že situácia je pokojná a všetky odberné miesta sú personálne obsadené.

Zatiaľ podľa slov hovorcu na testovaní nezaznamenali žiadne excesy hygienického alebo epidemiologického charakteru.

„Tvoria sa rady, ktoré sú rôzne od 30 až do tristo ľudí. My sme poučení z pilotného testovania, takže tie problémy, ktoré boli pred týždňom, sa nám podarilo odstrániť a beží to dobre,“ ozrejmil Hij.

10:31 Nacina Ves - V Nacinej Vsi sa testuje na obecnom úrade. Ľudia čakajú v rade od samého rána.

10:22 Rožňava - V Rožňave je na celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii všetkých avizovaných 14 odberných miest.

Pre TASR to v sobotu dopoludnia potvrdil primátor Michal Domik s tým, že zdravotníkom sa snažia zabezpečiť stravu.

„Tak ako všade, aj u nás chceli byť niektorí záujemcovia o testovanie medzi prvými, čo je prirodzené. Videl som stáť ľudí v rade aj o šiestej ráno. Ale hýbe sa to,“ povedal s tým, že testovaniu začína priať aj počasie.

Samospráva sa podľa jeho slov aktuálne snaží vyriešiť stravovanie zdravotníkov.

„Našim administratívnym pracovníkom, ktorých sme mali zabezpečiť, sme zabezpečili aj stravu. Neviem ako inde, ale u nás sme zistili, že u viacerých zdravotníkov to nie je vyriešené. Niektorí sa chystajú ísť naobedovať domov,“ povedal Domik s tým, že pracujú na tom, aby mali všetci zdravotníci od mesta v sobotu zabezpečenú minimálne večeru, ako aj obed a večeru počas nedele (1. 11.).

10:17 Sabinov - Mesto Sabinov zverejnilo prosbu v ktorej žiada obyvateľov o pomoc. Po 15 hodine popoludní hľadá mesto dobrovoľníka na ZŠ Komenského. Ako sa ďalej píše v prosbe, jedinou jeho úlohou bude raz za hodinu nahlásiť zodpovednému pracovníkovi počet čakajúcich v rade.

10:13 Košice/Luník IX - Dlhú čakaciu dobu na testovanie hlásia aj z košického sídliska Luník IX, kde otvorili jedno odberové miesto, konkrétne na ZŠ Ľudmily Podjavorinskej. Čaká sa 350 minút, čo značí, že záujem miestnych o testovanie je zrejme veľký.

10:12 Veľký Šariš - Vo Veľkom Šariši majú k dispozícii 5 odberných miest.

10:10 Košice - V Košiciach sa niekde čaká 10, inde zase 500 minút. Je tomu tak najmä na sídlisku Dargovských hrdinov, konkrétne na ZŠ Ľudovíta Fulu a ZŠ Postupimska 37. Na oboch miestach sa testuje v telocvični. Odporúčanie otestovať sa na inom odbernom mieste zatiaľ zo strany mesta neprišlo. O čakacej dobe v rámci Košíc informuje obyvateľov mesto prostredníctvom špeciálneho webu. Pri niektorých odberných miestach informácie o čakacej dobe chýbajú.

10:07 Poloma - Obec Poloma (okres Sabinov) hlási k 10 hodine 103 otestovaných ľudí. Testuje sa v tamojšom kultúrnom dome.

10:04 Prešov - Prešovská radnica hlási, že všetkých 66 odberných miest je otvorených a bez obmedzení. Obsadenosť zdravotníkov je na 100%.

9:56 Prešov - V Prešove sú dlhé rady pri všetkých odberných miestach. Plno je na Šváboch, Solivare i na Šalgovíku.

9:45 Kráľovský Chlmec - Mesto Kráľovský Chlmec prostredníctvom svojej webovej stránky informovalo o tom, že pripravilo pre svojich občanov prepravu na testovanie z mestskej časti Fejséš v časoch 9:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00. Preprava je zabezpečená tam i nazad, pričom nazad budú prepravení iba občania s negatívnym testom. Pozitívne testovaní prepravu nazad zabezpečenú mať nebudú. Ďalšie inštrukcie už mesto nedodalo.

9:35 Prešov, Stará Ľubovňa - V Prešove sa v sobotu ráno podarilo otvoriť všetkých 66 odberných miest. Potvrdil to hovorca mesta Vladimír Tomek. Ako pre TASR priblížil, vietor poškodil stan na odbernom mieste na Haburskej 9, napriek tomu bolo spustené testovanie v riadnom čase.

Primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko zase na sociálnej sieti uviedol, že v meste otvorili všetkých 13 odberných miest, pričom na každom mieste je dostatok zdravotníkov. „Záujem o testovanie je veľký. Prosíme, aby ste rešpektovali odporúčaný čas testovania podľa harmonogramu,“ zdôraznil primátor.

9:27 Trebišov - V Trebišove bolo zriadených 12 odberných miest. Testuje sa napríklad aj v Metskom kultúrnom stredisku na ulici M.R. Štefánika. Ako je vidieť z priložených fotografií, záujem je veľký. Viac informácii o testovaní v meste nájdete na tomto odkaze.

9:22 Prešov - Testovanie v Prešove - všetky potrebné informácie na jednom mieste:

9:18 Košice - Záujem o testovanie v košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto je veľký. Pre TASR to za túto MČ uviedla Renáta Némethová s tým, že k 14 avizovaným odberným miestam pribudli ďalšie dve v bývalých kasárňach na Bačíkovej ulici.

„Všade sú dosť veľké rady. Napríklad pred štátnym divadlom, historickou radnicou či sobášnou sieňou pri staromestskej radnici,“ povedala s tým, že v súčasnosti záujemcom o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 odporúča odberné miesta v areáli Mestskej krytej plavárne alebo v priestoroch Štátnej filharmónie Košice - Dome umenia.

9:13 Košice - Mesto Košice nemá informácie o tom, že by niektoré odberné miesta na svojom území neotvorili. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian. Podľa neho je čakacia doba na drive-in na letisku približne osem hodín, organizačný tím vracia autá späť.

„Niektoré odberné miesta sme presunuli, ale len v rámci objektov. Dôvody boli organizačné,“ povedal Fabian v súvislosti s otvorením odberných miest pre víkendové celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 na území mesta.

Čo sa týka letiska, kde je desať drive-in odberných miest, záujemcom o testovanie odporúča, aby si aktuálne vybrali iné odberné miesto. „Vojaci otáčajú autá, aby sa už nezaraďovali. Kolóna bola už od siedmej rána od Pereša na letisko,“ dodal.

Magistrát avizoval, že čakacie doby bude zverejňovať prostredníctvom webovej stránky (korona.kosice.sk/spolocna-zodpovednost). V súčasnosti pri väčšine odberných miest nie sú zverejnené žiadne údaje.

9:07 Košice - V Košiciach zriadili jedno z odberných miest pri Amfiteátri. Ako je vidieť na priložených fotografiách, na priebeh testovania dohliada mestská i štátna polícia. Na mieste sa tvoria dlhé rady.

8:56 Humenné - "Prosíme občanov, aby boli trpezliví. Odporúčame rozložiť si testovanie v rámci celého dňa," píše sa na oficiálnej webovej stránke mesta Humenné.

V Humennom bolo inak otvorených všetkých 24 odberných miest. Ani v meste na hornom Zemplíne sa však nevyhli problémom so zdravotníkmi.

"Dopĺňali sa zdravotníci do 3 odberných miest, aby testovanie mohlo byť spustené. Samospráva zabezpečila dvoch náhradníkov, Ozbrojené sily SR jedného. Z dôvodu chýbajúceho zdravotníka sa v Centre voľného času Dúha začalo s testovaním neskôr – 8:10 hod," píše sa ďalej na stránke mesta.

8:49 Košice - V Košiciach podľa informácii od primátora mesta Jaroslava Polačeka pripravili najväčšie drive - in odberné miesto na Slovensku.

"Na Letisku pri Aeroklube vzniklo cez noc najväčšie odberné miesto. Je tu k dispozícii 14 odberných tímov a ľudí testujeme pohodlne priamo z auta," napísal Polaček na svojom FB kanáli.

8:41 Michalovce - Michalovská samospráva pripravila pre obyvateľov mesta 28 odberných miest. Testovanie v meste nebude prebiehať podľa abecedného zoznamu.

8:33 Prešov - Prešovská radnica avizovala jednu zmenu v presune odberného miesta: “Odberné miesto na ŠDaJ PU (starý internát), na ulici 17. novembra č. 13, bude presunuté do budovy Rektorátu Prešovskej univerzity, na ulici 17. novembra č. 15. Ostatné odberné miesta budú umiestnené na pôvodných adresách, ktoré sú uvedené v informačnom letáku,“ informoval hovorca mesta Presov Vladimir Tomek.

8:25 Michalovce - V Michalovciach ešte v priebehu včerajšieho dňa hlásili nedostatok zdravotníkov. Ľudí žiadali o pomoc pri testovaní.

8:20 Kendice - Obec Kendice pri Prešove využíva možnosť online streamu. Obyvatelia tak môžu vidieť, ako sa rad hýbe a kedy môžu využiť čas na odber pri menšom počte testovaných.

Záber z live kamery obce Kendice. (zdroj: Obec Kendice)

8:16 Snina - V Snine otvorili všetkých trinásť odberných miest. V meste sa testuje väčšinou v interiéri. Jediné odberné miesto v exteriéri zriadili v Cirkevnej spojenej škole, kde sa testuje v stane pred hlavným vchodom do budovy. Mesto prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti Facebook vyzýva ľudí najmä na to, aby dodržovali odstupy.

8:02 Prešov - Mesto má odberné miesta otvorené od siedmej. Obyvateľov prosí, aby ich navštevovali čo najbližšie v mieste svojho bydliska a v čase pridelenom podľa písmena svojho priezviska.

7:48 Košice - Veľké problémy pred začiatkom celoplošného testovania hlásili v metropole východu - Košiciach. Mesto ešte vo štvrtok večer informovalo prostredníctvom svojho oficiálneho kanálu na sociálnej sieti Facebook, že otestovať sa nestihne až 70 - tisíc Košičanov. Kým mesto žiadalo až 300 odberných tímov, zriadených bolo iba 138. Otestovať sa je možné napríklad aj na košickom letisku. Mesto poskytuje aj informácie ohľadom čakacích dôb. To, ako to vyzeralo v súvislosti s prípravami na testovanie v Košiciach, si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Ako prebieha antigénový test?

Testovania prebieha od soboty do nedele. Odberné miesta sú otvorené v čase 7:00 do 22:00. Prestávky sú naplánované od 12:00 do 12.30 a od 18:00 do 18.30. Sú určené na oddych personálu a dezinfekciu miestností.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre obyvateľov od desať do 65 rokov. Po vstupe do odberného miesta si musia ľudia vydezinfikovať ruky. Následne sa treba preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia a vypísať formulár potrebný na registráciu.

Po registrácii každý dostane pridelené číslo. Zdravotník následne odoberie vzorku z nosohltana, testovaný počká na výsledky vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

Zdravotník následne privolá otestovaného podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť je potrebné predložiť občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Certifikát odovzdá v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a čo v prípade pozitívneho výsledku. Otestovaní potom odchádzajú z odberného miesta a v prípade pozitívneho výsledku do domácej desaťdňovej karantény.