Matka sa viac ako štyri roky nevie dostať k synovi, aj keď na to má právo

Bojuje nielen za seba, ale aj za stovky vymazaných rodičov.

8. nov 2021 o 20:40 Andrea Galajdová

Beáta už vyše štyri roky bojuje za to, aby sa dostala k svojmu synčekovi. (Zdroj: archív B.J.)

KOŠICE. BRATISLAVA. Starostlivosť o dieťa je v živote každého človeka tým najväčším šťastím a radosťou. Čo však v prípade, ak sa rodič, konkrétne matka, nedokáže k svojmu dieťaťu ani priblížiť, nie to o ňom mať aspoň nejaké informácie.

Takouto nočnou morou, ktorú by určite nemal prežívať žiaden rodič, si už vyše štyri roky prechádza Košičanka Beáta.

Čo sa v článku dozviete? Prečo sa začali problémy so starostlivosťou o syna?

Kedy sa Beáta fyzicky stretla so synčekom naposledy?

Prečo jej nie je umožnený kontakt?

Kedy vznikla Iniciatíva vymazaných rodičov?

Čo všetko už v rámci iniciatívy dosiahla?

Odrezaná od vlastného dieťaťa

Napohľad krehká žena má v očiach bojovnosť a je odhodlaná sa za svoje dieťa pobiť hoc aj s celým svetom. Beáta má z niekoľkoročného vzťahu so svojím expartnerom syna. Po tom, čo sa pred štyrmi rokmi rozišli, sa pre ňu začalo doslova peklo na zemi. Súd síce po rozchode partnerov zveril chlapčeka do dočasnej starostlivosti otca, určil však aj podmienky, za ktorých sa môže matka so synom stretávať.

Tie však podľa Beátiných slov jej expartner od začiatku nerešpektoval a úplne jej tým zamedzil cestu k dieťaťu.