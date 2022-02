Vymazaná mama bojuje o svojho syna aj na súde v Štrasburgu

Beátin spis má viac ako 5000 strán na súde a ďalšie neustále pribúdajú, otázne je dokedy.

VÝCHOD. Beznádej a zúfalstvo už dlhodobo pretrváva v živote Košičanky Beáty, ktorá prišla o to najcennejšie. Už takmer päť rokov sa totiž so svojím expartnerom súdi o milovaného synčeka o úpravu práv a povinností k maloletému, ktoré sú jej viac ako 3,5 roka úplne odopierané.

Namiesto toho, aby svoje jediné dieťa denne vyprevádzala do školy a starala sa oň, musí o to, aby ho mohla vídať, doslova bojovať na rôznych frontoch.

V článku sa dozviete: Prečo trvá naďalej Beátin boj o synčeka?

Čo všetko už za tie roky podnikla?

Akými zbraňami sa rozhodla bojovať?

Prečo sa rozhodla podať žiadosť na súd do Štrasburgu?

Ako prebehlo stretnutie Beáty so synčekom po vyše troch rokoch?

Čas, ktorý nikto nevráti

Každá mama si svoje dieťa užíva plnými dúškami a teší sa z každého okamihu, ktorý s ním môže stráviť. A hoci je Beáta milujúcou mamou, synčeka jej už dlhé mesiace pripomínajú iba fotografie spred troch rokov.

„Malého som videla naposledy pred rokom na hodinu v Centre pre rodinu a deti, kde mi ho expartner ukázal po troch rokoch,“ začína rozprávanie ťažko skúšaná mama.

Beáta je zároveň zakladateľkou Iniciatívy za vymazaných rodičov. Snaží sa tak bojovať nielen za seba, ale aj za stovky rodín, ktoré sa ocitli v rovnakej situácii ako je tá jej. Podľa jej slov sa situácia zhoršila za posledného 3,5 roka.

„Počas prvého roka mi ešte ako tak umožňoval aspoň telefonický kontakt. No počas celých piatich rokov so mnou ex komunikuje minimálne, možno osem správ do roka. Rozhovor po telefóne neprichádza do úvahy a od novembra 2021 ma má zablokovanú, ešte skôr si zablokoval dokonca aj mojich rodičov,“ priznáva trápenie Beáta, ktorá je z celej situácie zúfalá a odoberá jej to energiu.