Vychovali 14 detí: Ľahšie je vychovať päť detí ako jedno

Manželia Muranskí deťom vždy nechávali slobodu.

Šéfredaktor - MY Prešovské noviny

VEĽKÝ ŠARIŠ. O tom, že by mali len jedináčka, nikdy ani len neuvažovali. Vždy snívali o veľkej rodine. A tak postupne okrem biologických detí dali domov ešte aj ďalším súrodencom.

Manželia Dagmar a Martin Muranskí z Veľkého Šariša – Kanaša aj v zrelom veku prekypujú úžasnou veselosťou, entuziazmom a chytľavým zápalom radosti zo života.

Jeho zmyslom je totiž pre nich láska. Tá, ktorú dávajú sebe navzájom ako manželia, tá, ktorou sa ako veriaci obracajú k Bohu, i tá, ktorú delia medzi svojich 14 detí. Ako však svorne zdôrazňujú, „my sme len dali svoje ruky, plní ich Boh“.

Urobili „kompromis“ a ešte dostali bonus

Pre Dagmar a Martina je rodina v rebríčku hodnôt na jednej z najvyšších priečok. A keďže ju vnímajú ako veľký dar, ako k daru sa k nej aj správajú.

Dnes sú rodičmi – biologickými aj pestúnskymi – pre celkovo 14 detí. Veľká rodina pritom pre nich nikdy nebola niečím, nad čím by sa dlhšie zamýšľali alebo sa tomu vyhýbali.

„Ja som vždy chcela štyri deti. A stále bolo u mňa to vnímanie také, že štyri sú tak akurát a pre každého dobré. Najlepšie dve dievčatká a dvaja chlapci,“ prezrádza Dagmar a Martin ju plynulo dopĺňa: „Ja som chcel tiež štyri, a tak sme sa dohodli,“ konštatuje s úsmevom.

Obaja sa zhodli na kompromise osem detí. To deviate vraj dostali ako bonus navyše.

Dieťa je dar. A dar sa neodmieta

Aj Dagmar, aj Martin berú dieťa ako veľké požehnanie, a tak k nemu i pristupujú.

„Keď mal náš tretí syn sedem rokov, diagnostikovali mu rakovinu. Boli sme v Bratislave, podstúpili sme chemoterapiu. Teraz má 31 a je to v poriadku. A vtedy som videla, ako tie mamy, ktoré ich sprevádzali, trpia. Život si treba naozaj vážiť, nie každé dieťa túto diagnózu prežilo,“ spomína na ťažké časy Dagmar.

“ Dieťa je dar. A dary sa neodmietajú. „ Dagmar Muranská, matka 14 detí

„Ja som si vravela, že dieťa je veľké Božie požehnanie, veľký dar. A dary sa neodmietajú,“ vysvetľuje Dagmar ich spoločné manželské nastavenie na otázku prijatia nového života.

Ťažšie je vychovať jedináčika ako päť detí

Kým ona pochádza zo štyroch detí, jej manžel z troch. V oboch rodinách teda mali skúsenosti s tým, aké to je, vyrastať so súrodencami. To isté chceli dopriať aj svojim ratolestiam.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Spojil ich nový život. Jedna Ukrajinka utiekla pred vojnou, druhá jej tlmočila pri pôrode Čítajte

„Nad jedináčikom sme v žiadnom prípade neuvažovali. Myslím si, že jednoznačne je ľahšie vychovať päť detí ako jedného jedináčika,“ vysvetľuje Martin svoj pohľad.

V čom vidí ten podstatný rozdiel?