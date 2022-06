Politológ Duleba: Ak by Putin priznal, že vedie vojnu, priznal by svoju prehru

My sme si Rusko vymysleli, naše vlastné slovenské Rusko, ktoré nikdy v realite neexistovalo, vysvetľuje politológ.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. O aktuálnom stave vojnového konfliktu na Ukrajine sme sa porozprávali s politológom ALEXANDROM DULEBOM, ktorý sa orientuje na politiku a vzťahy v štátoch východnej Európy.

Od začiatku vojnového konfliktu uplynuli už viac ako tri mesiace. Ako by ste ich zhodnotili, čo sa dosiaľ stalo, v akej fáze sa vojna momentálne nachádza?

Pokiaľ ide o fázu, podľa mňa sme vo štvrtej fáze. Nevedno, ako dlho potrvá, ale odhadujem asi tak do polovice júna. Zrekapitulujem to.

Prvá fáza – prvý týždeň. Jednoznačné, že Rusko rátalo s tým, že do týždňa budú mať vojenské víťazstvo, bude obsadený Kyjev, inštalovaná vláda, ktorá bude závislá od Ruska. Toto ukazovali smery útokov.

Následne začala druhá fáza, bolo jasné, že to tak rýchle nebude. Tá trvala zhruba do konca marca, kedy sa Rusi snažili prelomiť obranu, hlavne, aby sa dostali ku Kyjevu z východu a severovýchodu od Černihiva, Sum a Charkova, lebo z Bieloruska zo severu sa dostali ku Kyjevu hneď. Cieľom malo byť obsadiť letisko a dopraviť tam vrtuľníkmi 8-tisíc výsadkárov. Na druhý deň mali byť v Kyjeve vo vládnej štvrti, obsadiť úrad prezidenta, vládu, parlament. Toto však nevyšlo, výsadkárov sa nepodarilo do Kyjeva ani dostať.

Koncom marca už bolo jasné, že Kyjev nie sú schopní obsadiť, že obrana pri Kyjeve funguje, Ukrajinci začali Rusov vytláčať. Tí sa následne začali odtiaľ sťahovať a presunuli sa na nové ciele – oslobodzovať Donbas. Vyprázdnili všetky územia, ktoré počas prvých dvoch mesiacov na severe východnej Ukrajiny obsadili.

Tretia fáza, tzv. preskupovanie, trvala niekoľko týždňov. Znížila sa intenzita bojov, Rusi odstúpili, zo severnej Ukrajiny presunuli jednotky na Donbas, povolali ďalšie zálohy a sformovali nové útočné formácie.

Po období presunu a preskupovania sa začala štvrtá fáza, v ktorej sme a tá trvá od 18. mája. Cieľom je, ako Rusko vyhlásilo, oslobodiť Donbas. Putin sa vyjadril, že on uznáva tie dve separatistické oblasti v zmysle ich administratívnych hraníc v rámci Ukrajiny.

Za tri týždne sa ruskej strane podarilo postúpiť o kilometre, pri niektorých obciach v severnej časti Luhanskej oblasti, ale, je to minimálny postup.

Podcenilo, podľa vášho názoru, Rusko fakt, aké sily Ukrajina reálne má?

“ Problém ruskej armády je v jej limitoch. Na papieri je to 900-tisícová armáda, čo je najväčšia armáda v Európe. Len reálne nasaditeľných bojaschopných je zhruba 300-tisíc vojakov. „ Alexander Duleba, politológ

Ukázalo sa, že Rusko nemá na to, aby okupovalo celú Ukrajinu alebo podrobilo si ju. Nedarí sa im to. Teraz je dôležité, že Ukrajinci rátajú s tým, že niekedy v druhej polovici júna prejdú do protiofenzívy kvôli tomu, že už by mali mať ťažké zbrane, ktoré im sľúbilo dodať viac ako 40 krajín.

Ťažké zbrane na Ukrajinu postupne prichádzajú, pripravujú si vojakov, aby ich vedeli využívať. V druhej polovici júna by už mali byť pripravení nasadiť ich.

Čo to bude znamenať v praxi, v rámci konfliktu?

Dôjde k zrovnováženiu bojovej techniky, budeme si môcť povedať, keď sa to začne, že sme v piatej fáze. Samozrejme, štvrtá sa môže skončiť tak, že Rusi prelomia ukrajinskú obranu na Donbase a obsadia ďalšie územia. Čo ale neznamená, že to budú Ukrajinci akceptovať a prestanú sa usilovať získať ich naspäť.

Máme nejakú víziu konca vojny, alebo je to ešte otázne?

Koniec vojny je zatiaľ v nedohľadne. Rusi sa snažia obsadzovať ukrajinské územia, ale zároveň veľký úspech nemajú a Ukrajinci rátajú, že skôr alebo neskôr prejdú do protiofenzívy.

Nevieme, ako to celé dopadne, či budú úspešní Rusi teraz, či neskôr tá ukrajinská ofenzíva, všetko je otvorené. A je to tak, že nevidno zatiaľ ešte reálne koniec vojny.

Osobne môj odhad je taký, že v lete by sa to už malo zlomiť, lebo donekonečna to tie strany nemôžu ťahať tak, ako to ťahajú. Rusko má určité limity, plus Ukrajina posilňuje. A potom ide tiež o ekonomické straty, straty na životoch civilistov.

Očakávam, že v lete sa to zlomí na jednu alebo druhú stranu. Niekedy na jeseň budeme mať seriózne rokovania, ako túto vojnu ukončiť mierovou dohodou.

Spomenuli ste, že Rusi mali iné predstavy o rýchlom útoku a svojom úspechu, ale prepočítali sa. Myslíte si, že ak by Putin pomenoval veci pravým menom a namiesto špeciálnej operácie priznal vojnové útočenie, čím by mohol zvýšiť skrz mobilizáciu počty vojakov, pomohlo by im to?

Od začiatku, ešte 23. februára som sa vyjadril, že neverím, žeby Rusi zaútočili. A to z jednoduchého dôvodu.

Ak si porovnáme rok 1968, to bolo pol milióna vojakov armád krajín Varšavskej zmluvy, ktorí išli obsadzovať 14-miliónové Československo. S tým, že bolo jasné, že je tam lojálna okupačná správa, komunistická strana, jasný vnútorný spojenec, bol pozývací list.

Takže keď Američania teraz oznamovali, že tam Rusi majú do 200-tisíc vojakov a idú obsadiť 40-miliónovú Ukrajinu, tak to skrátka nemalo žiadnu logiku. A tak to aj dopadlo.

Bolo to hlboké podcenenie schopnosti ozbrojených síl Ukrajiny a Ukrajincov brániť sa aj s oveľa menším počtom vojenskej techniky.

Putinov argument, že my sme urobili preventívny útok, aby Ukrajina nezaútočila, je smiešny. Doteraz nevedia Ukrajinci ani prejsť do protiútoku, lebo nemajú útočné zbrane.