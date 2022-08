Tri roky čakania priniesli najväčšie zelené bludisko. Majú ho pod Ľubovnianskym hradom

Ide o najväčšie svojho druhu v strednej Európe, tvorí ho vyše 20-tisíc sadeníc brestu.

STARÁ ĽUBOVŇA. Kto sa chce stratiť, ten si môže za týmto účelom odbehnúť do Starej Ľubovne.

Najväčšie bludisko svojho druhu v strednej Európe sa nachádza práve v tomto kráľovskom meste, má za sebou prvý mesiac fungovania.

Celkovo 20-tisíc sadeníc brestov tu stvorilo labyrint, v ktorom prejsť 40 metrov vzdušnou čiarou môže trvať aj pol hodiny. Alebo sa to nemusí podariť vôbec. Lebo ste sa stratili.

Za hranicou ľadový, u nás zelený

Autorom myšlienky, jej realizátorom a dnes aj správcom areálu Viktóriine záhrady v jednej osobe je Jozef Romaňák.

Keď s prvotným nápadom prišiel, chvíľu trvalo, kým svojím zápalom preň stiahol aj ostatných.

„Chcelo to dosť aj nejakého presviedčania, či už rodiny, kamarátov, známych, že to pôjde a že sa to dá. Bol to veľký proces, ťažko sa tomu dalo uveriť, že tu ľudia budú chodiť, že sa to vôbec oplatí sadiť. Nakoniec sa to podarilo, nechali sa strhnúť,“ spomína Jozef.