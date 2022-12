Nebudem zvyšovať poplatky, tvrdil v kampani primátor Prešova. Teraz hrozí zvýšenie o sto percent

Prešovčanom chcú zdvihnúť dane za odpady.

PREŠOV. Nepríjemná správa prichádza na sklonku roka. Prešovská radnica sa na čele s novým vedením rozhodla, že urobí poriadok v otázke daní.

Riešenie odpadového hospodárstva sa v Prešove podľa novozvoleného primátora Františka Oľhu (Šanca) 16 rokov zanedbávalo. Teraz to chcú upratať, a to doslova.

Prvým krokom má byť zvyšovanie poplatkov za odpady. Na stole je návrh, ktorý by doterajšiu cenu zvýšil dvojnásobne. Kým aktuálne platí jedna osoba za rok takmer 30 eur, po novom by to malo byť až vyše 60 eur.

Verejnosť na sociálnych sieťach sa búri, primátor chce diskutovať, posledné slovo však budú mať poslanci.

V článku sa dočítate: aké sú dôvody k zvyšovaniu cien za odpady v Prešove,

čo je cieľom v odpadovej politike,

ako vidí primátor aktuálny stav riešenia odpadov zo strany mesta a ako hodnotí prácu predošlých vedení,

prečo ceny zdvíha napriek tomu, že tvrdil, že k tomuto kroku nedôjde,

čo sa stane v prípade, že poslanci zdvihnutie cien neodsúhlasia,

ako reagoval primátor na dotaz o zvýšení jeho platu o 40 % na 6002 eur.

Nepopulárne, ale potrebné. Roky sa to neriešilo

Zvyšovanie daní za odpad by mohlo Prešovčanov postihnúť už od budúceho roka. Ak to mestské zastupiteľstvo schváli.

Primátor František Oľha zdôrazňuje, že chápe, že ide o opatrenie nepopulárne, ale vysvetľuje to tým, že je najvyšší čas to riešiť. A to i vzhľadom na, podľa neho, doterajšie neefektívne riešenie odpadovej otázky. Plánované zvyšované ceny majú podľa neho ovplyvňovať tiež aj faktory zvyšovania cien.

„Spracovateľ nášho odpadu, firma, ktorá nám likviduje komunálne odpady, nám ohlásila zvýšenie cien, predpokladá sa o 12 %. A tiež nám do rozpočtu pribudli ďalšie náklady na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Reálne nás odpady v budúcom roku budú stáť viac o 100 %.“

Oľha tiež vysvetľuje, že Prešov odpady nerieši len z balíka financií na to určených, ale aj inak.

„V meste tvoríme odpadu toľko, že na jeho prevoz a likvidáciu doplácame z iných peňazí. To zákon zakazuje.“ A podľa primátora sa to následne aj odráža: „Preto v meste roky chýbajú prostriedky na údržbu ciest a chodníkov, kosenie, kultúru a športovú infraštruktúru.“