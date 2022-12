Obezitológ: Povedzte mi svoj obvod pásu a ja vám poviem, ako dlho budete žiť

Neexistuje jediné ministerstvo, ktoré by nedokázalo ovplyvniť primárnu prevenciu obezity.

KOŠICE. Viete o tom, že príliš veľký obvod pásu vám môže spôsobiť vyše 200 chorôb? A že z veľkosti obvodu môže lekár odhadnúť, ako dlho budete pravdepodobne žiť? Na ľudí s obezitou sa často pozerá ako na lenivých, ale obezita je reálnym ochorením. A to doživotným. Jej liečbu odborník prirovnáva k liečbe alkoholizmu. Zhodiť sa dá, ale predchádza tomu niekoľko krokov. A všetko je vždy v hlave, lebo obezita je chorobou mozgu. Pritom už dva roky od narodenia môže mať človek niekoľko predpokladov na to, že bude neskôr obézny.

Čo robiť pre to, aby sme si uchovali zdravé srdce?

Je to veľmi jednoduché. Ide o číslo, volá sa to kód zdravého života. Tvorí ho niekoľko číslic, ktoré mali byť svojho času široko medializované, ale asi sa to celkom nepodarilo. Ten kód je 0-30-5-120/80-70-80/94.

Tak si to poďme rozmeniť na drobné.

Číslica 0 vyjadruje 0 cigariet. 30 znamená 30 minút nejakého pohybu denne. Číslica 5 predstavuje hornú hranicu celkového cholesterolu. 120/80 je optimálna hodnota tlaku v pokoji. To znamená, že nás nikto nenapaprčil, chlap nevidel peknú babu, nevidel som v televízii niekoho z našich poslancov. Náš tep by mal byť do 70, v pokoji by sme nemali mať frekvenciu srdca vyššiu. 80/94 je obvod pásu, 80 u ženy a 94 u muža.

Srdcovo-cievne ochorenia sú v podstate taká mozaika. Keď sa poskladajú všetky rizikové faktory, ktorými sú fajčenie, pohyb, tlak, cholesterol, tak riziko ochorenia stúpa. Existuje istá tabuľka, skóre, kde sa dá z týchto čísel určiť, aká je percentuálna pravdepodobnosť, že človek zomrie na srdcovo-cievnu príčinu v najbližších 10 rokoch. Tabuľky sú dve, a to pre nízkorizikové a vysokorizikové krajiny.

V rozhovore sa dočítate Prečo je tak podstatné to, aký máme obvod pásu,

ako vypočítame, či máme vysoké riziko ochorenia na srdcovo-cievne ochorenie,

prečo pri chudnutí nevidíme výsledok úbytku tuku vždy hneď aj pri vážení,

prečo je obezita chorobou mozgu,

aké typy pacientov existujú a ktorí sa liečia najlepšie,

koľko chorôb spôsobuje obezita,

majú podľa odborníka novoročné záväzky zmysel,

prečo je liečba obezity podobná liečbe alkoholizmu,

aké faktory môžu ovplyvnuť neskoršiu obezitu už dva roky od narodenia,

aký prevrat spôsobili diaľkové ovládania a o koľko menej kvôli nim za rok prejdeme,

kde vidí odborník problém v nedostatočnej primárnej prevencii.

A my Slováci sme kde?

Slovensko je krajina vysokoriziková. Čo je nedostatkom tejto tabuľky, to je fakt, že začína od veku 40 rokov. To je relatívne neskoro. My dnes máme pacientov po infarkte a s cievnymi mozgovými príhodami, ktorí majú ešte len 30-35 rokov. A nie je v tejto kalkulačke rizika napríklad zohľadnené aj to, či má človek cukrovku a nie je tam ani obvod pásu.

Kto je Ivan Majerčák​​​​ MUDr. IVAN MAJERČÁK je špecialista na vnútorné lekárstvo, kardiológiu a psychoterapiu, prezident Ligy proti obezite, pochádza z Košíc. Viac ako 25 rokov sa venuje liečbe obezity, aktívne bojuje za prevenciu a venuje sa osvete tohto fenoménu, ktorým trpí čím ďalej, tým viac ľudí už aj na Slovensku. Porozprávali sme sa o tom, aký je aktuálny stav v otázke obezity na Slovensku, aký je najlepší pacient v otázke redukcie hmotnosti aj o tom, ako ľudí s obezitou vníma spoločnosť aj to, prečo je tak dôležité to, aký máme obvod pása a koľko chorôb môže jeho vysoké číslo spôsobiť.

Keby som si mal zo všetkých čísel podstatných pre zdravie vybrať iba jedno, tak to bude parameter obvod pásu delený výškou človeka. To by malo vo výsledku vyjsť číslo menšie ako 0,5.

Ak je obvod môjho pásu v centimentroch menší ako polovica mojej výšky, tak nemám rizikové množstvo vnútrobrušného tuku.

V rozmedzí výsledkov 0,5-0,6 je to sivá zóna rizikovosti a nad 0,6 je to už vysoká rizikovosť.

Natrafila som na veľmi zaujímavé tvrdenie, ktorého ste autorom: „Povedzte mi svoj obvod pásu a ja vám poviem, ako dlho budete žiť.“ Naozaj to platí?

My najčastejšie zomierame na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.

Prevažnú väčšinu srdcovo-cievnych ochorení nám v podstate urobí veľký obvod pásu. Ten predbehol fajčenie aj vysoký tlak. Väčšinou ľudia vedia, že nemajú mať vysoký cholesterol. Že nemajú fajčiť, to tiež vedia.

Že vieme cholesterol rozdeliť na zlý a dobrý, to tiež väčšina populácie vie. Ale to, že ich zabije práve obvod pásu, to vie už relatívne málokto.

Je ten obvod pásu natoľko smerodajným faktorom zdravia?

Polovica onkologických ochorení, na ktoré zomierame, je spôsobená veľkým obvodom pásu. Tukové bunky v bruchu vylučujú látky, ktoré nám spôsobia rakovinu.

Karcinofóbia (chorobný strach z ochorenia na rakovinu, pozn. red.) v populácii je obrovská. Ale prežívanie, povedzme, pri karcinóme prsníka alebo prostaty je oveľa lepšie ako je prežívanie pri chronickom srdcovom zlyhávaní.

Cholesterol nebolí, vysoký krvný tlak tiež väčšinou nerobí nijakú šaraptu. Ľudia fajčia, aj keď vedia, že im to škodí, no majú o tej škodlivosti vedomosť. Ale to, že ich zabije obvod pásu, je niečo, čo si väčšina ľudí vôbec neuvedomí. A keď im to aj zavadzia a majú chorobu, ktorá sa volá obezita, tak je niekedy problém ich vôbec presvedčiť, že oni za to nemôžu, že sú chorí. Lebo je to diagnóza. A za tú oni nemôžu.