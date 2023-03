V pivovare strávila celý pracovný život, stretla v ňom aj manžela. Pivo skúma už 40 rokov

Marta Fechová sa chystá do dôchodku, v pivovare pracuje od maturity.

VEĽKÝ ŠARIŠ. Pôvodne ju lákala matematika a fascinovala elektrika. Nakoniec ale skončila na potravinárskej škole. Odtiaľ jej kroky smerovali do pivovaru.

Dnes má za sebou štyri dekády práce v jednej firme a svoju profesijnú cestu vraj neľutuje. Postupne si ju získala chémia, tak sa dnes „hrá“ so skúmavkami a dozerá na to, aby sa na stoly dostalo pivo najvyššej kvality.

Pani Marta Fechová už vyše štyri desaťročia pracuje vo veľkošarišskom pivovare, nastúpila v roku 1981.

Pútala ju elektrina, skončila pri potravinách

Odmala ju veľmi bavila matematika a fyzika. Týmto smerom sa uberali aj plány mladého dievčaťa dať sa na štúdium elektrotechnickej školy.

Rodičia však mali na vec iný pohľad.

„Otcovi sa nepozdávalo, že budem elektrikárka. Myslel si, že lepší bude iný odbor,“ spomína si dnes pani Marta. Nakoniec tak nastúpila na potravinársku školu do Trebišova.

Po nej sa dostala do krátko na to otvoreného pivovaru vo Veľkom Šariši, konkrétne do sladovne. Tam odpracovala 17 rokov.

„Potom sa mi naskytla príležitosť prejsť zo sladovne do laboratória. Ale poviem pravdu, neznášala som chémiu,“ smeje sa dlhoročná laborantka.

Chytilo ju to za srdce

Na strednej škole bolo v rámci špecializácie viacero smerov. Pani Marta sa vo svojom štúdiu zamerala na špeciálny odbor kvasná technológia, ktorá je určená pre pivovarníctvo. Už v tom čase sa tak začala kreovať jej budúca cesta.

„Zaujalo ma, ako vzniká zo zrnka jačmeňa slad a z neho následne pivo. Oslovila ma aj chémia, bavilo ma to,“ konštatuje.

Na Zemplíne, kde študovala, sa to však vzhľadom na podnebie viac prikláňalo k vinárstvu, keďže ide o Tokajskú oblasť. Marta sa však rozhodla vrátila domov na Šariš, kde našla uplatnenie pre svoju špecializáciu.

Keďže bývala v Šarišských Michaľanoch, do susedného Veľkého Šariša to mala na skok.

„Po druhom ročníku na strednej som sa začala obzerať, kde by som sa mohla zamestnať. Dva roky pred mojím nástupom sa otvorila sladovňa. Predpokladala som, že asi budú potrebovať nabrať nových pracovníkov. Mala som pravdu, a tak som sa tam zamestnala. V pivovare to už bolo zabehnuté, vedela som teda, že uplatniť sa bude náročnejšie. Ale začať niekde musím a uvidím, ako sa to vyvinie, vravela som si vtedy.“

V rámci praxe vyskúšala aj stáčanie, čo vraj vtedy pre ženy nebola ľahká práca.