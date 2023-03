Nebyť sám a byť vypočutý? Pri bolesti duše pomôže v Prešove nový klub. Anonymne a zadarmo

Ambasádorkou ja Katka Koščová.

PREŠOV. Potreba pomoci je akútna, ale nie každý o ňu požiada. Novým miestom v Prešove pre ľudí, ktorí potrebujú odborníka v otázke svojho duševného zdravia, je Kreate klub.

Spustili ho psychológovia zo združenia IPčko. Špecialisti sa tam zameriavajú na mladšiu generáciu, keďže odborníci pre túto kategóriu sú v poslednom období čoraz viac potrební.

Vyzdvihujúce kreativitu

Len tak sa porozprávať či kreatívne prejaviť? Dať si čaj alebo zapojiť sa do workshopov či iných zážitkových aktivít? I takéto možnosti ponúka nový priestor psychologickej pomoci, ktorý otvorili v Prešove na Jarkovej ulici.

Určený je mladým ľuďom od trinásť rokov, pričom chce byť pútavým miestom pre trávenie voľného času. A rovnako byť miestom, kde budú prítomní psychológovia i sociálni pracovníci.

Nenútenou formou tak vzniká možnosť na diskusie a podporu, pomoc i usmernenie. A to všetko zadarmo a anonymne.

Po Bratislave a Trnave má tak aj Prešov ako tretie krajské mesto takýto priestor.

A jeho názov Kreate klub prezrádza, že je zameraný na kreativitu. Nie náhodou.

„Kreativita nám pomáha identifikovať, kto sme. Spúšťa produkciu hormónov, napríklad endorfínu a serotonínu, ktoré prinášajú pocity bezpečia a šťastia. Zlepšuje náladu, podporuje našu celkovú pohodu a citlivo odkrýva to najvnútornejšie v nás,“ vysvetľuje Marek Madro, ktorý je psychológom a riaditeľom IPčka.

Žiadne objednávanie. Len prísť

Veľkou výhodou Kreate klubu je systém jeho fungovania. Nachádza sa na Jarkovej 71.

Je určený pre ľudí od 13 rokov, pričom otvorený je od stredy do piatka v čase od 15.00 do 20.00 a v sobotu od 15.00 do 21.00 hod. Nie je potrebné sa tu objednávať, jednoducho stačí prísť a buď sa pripojiť k aktivitám, alebo si len sadnúť a čítať.

„A naši psychológovia prídu za vami,“ vysvetľuje psychológ Madro.

Kreate klub je ďalším krokom v poskytovaní pomoci. Pôsobenie IPčka v Prešove je od júla 2022, pričom za vyše pol roka poskytli pomoc pri stovkách prípadov.

Rovnako sú potrební aj pracovníci v teréne, ktorí zasahovali dosiaľ pri 94 prípadoch.

Ambasádorka Katka Koščová: Osveta je už lepšia ako kedysi

Patronát nad novým prešovským centrom prevzala známa speváčka a osobnosť v otázke osvety aj pri neľahkých témach Katka Koščová. Tá veľmi myšlienke fandí a oceňuje aj posun v spoločnosti, ktorá už neprihliada na ochorenia psychiky cez prsty.