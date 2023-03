Búrlivé 90. roky vybuchnú v novom filme Vojna policajtov

Tvorcovia hľadajú ľudí do filmu po celom východnom Slovensku.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na východné Slovensko mieri filmový štáb. Ten si posvieti na to, ako to fungovalo či mohlo fungovať v našej spoločnosti v 90. rokoch minulého storočia.

Novinku vo filmovej tvorbe chystá ako svoj samostatný režijný debut Rudolf Biermann. Zvučné meno zo sveta filmu, ktoré sa spolurežisérsky a spoluproducentsky podpísalo aj pod jeden z filmových trhákov spred pár rokov, ktorým bola Sviňa.

A že autor predlohy Arpád Soltész svojou tvorbou Biermannovi imponuje, o tom svedčí i fakt, že sa pustil do filmového prevedenia ďalšej jeho knihy. Knižný titul Hnev sa teraz pretaví do filmovej podoby pod názvom Vojna policajtov.

Ostrieľané herecké esá doplnia komparzom „z ľudu“. Kto teda niekedy zatúžil byť priamo v centre natáčania, má teraz unikátnu príležitosť. So šatníkom a hudbou 90. rokov si tak môže napríklad prísť zatancovať pred kamerami do diskotékového baru.

Fiktívne zrkadlo minulosti

Meno Rudolf Biermann netreba vo filmových vodách zvlášť predstavovať. Držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo, Slnko v sieti či troch českých levov za najlepší film je producentom viacerých úspešných filmov.

Teraz sa rozhodol v procese zrodu filmu pre osobnostný posun. Od producenta k režisérovi. Prečo takýto krok, vysvetľuje so smiechom.

„A prečo nie?,“ glosuje známy filmový producent a po novom i režisér. Reálne dôvody však opisuje konkrétne: „Páčila sa mi kniha. A tiež považujem za dôležité, aby sa ľudia išli pozrieť, prečo dnes novinári a politici hovoria o vojne v polícii alebo silových zložkách,“ zdôrazňuje s pripomienkou, že mnohé prípady politických prešľapov nie sú vysvetlené dodnes.

Ako príklad uvádza niekdajší rozhovor ministra vnútra so šéfom SIS-ky z mečiarovskej éry.

„A tiež i tie ostatné ovplyvňovačky, nielen za tej alebo tej vlády. Cez políciu a silové zložky sa politici snažili uplatňovať svoje záujmy. Samozrejme o týchto kauzách písali novinárin a jedného z nich zaujali natoľko, že na tú tému napísal knihu,“ konštatuje Biermann.

Zdôrazňuje, že človek si to síce prečíta v knihe, ale keď sa mu to dá celé pospájané do súvislostí a zobrazí za hodinu a pol na plátne, opäť mu to ukáže iný pohľad a iné pomyselné zrkadlo.

Túžil som, aby tam bol entuziazmus

„Jednou z najväčších slabín našich filmov je to, akým spôsobom pracujeme s predstaviteľmi epizód a komparzistami. Chcel by som, aby aj tie najmenšie roly a epizódy boli zahrané kvalitne. A aby aj komparzisti do toho išli s nadšením a z lásky k filmu. Môže to znieť ako klišé, ale ja to myslím vážne,“ zdôrazňuje režisér.

Preto sa rozhodol ísť cestou aktívneho vyhľadávania komparzistov.

Šatník je aktuálny, móda sa vrátila

Dať si drink, zatancovať si a neskôr sa na seba pozrieť vo filme. Ponuka, ktorá sa nenaskytne každý deň a pre mladých môže byť nielen eventuálnou príležitosťou pre ďalšiu spoluprácu, ale aj nespochybniteľným zážitkom.

Príbeh filmu je zasadený do 90. rokov. Tomuto faktu skvelo nahráva skutočnosť, že móda sa opäť vrátila. Budúcim komparzistom tak len stačí prevetrať svoje skrine s aktuálnymi módnymi kúskami.

„Nech si oblečú čokoľvek z tej doby, odfotia sa nám a zašlú svoju fotku. A kto by nemal nič z takejto módy, vôbec nevadí, niečo mu u nás určite nájdeme,“ uisťuje režisér.

Dobový outfit poskytnú veľmi radi, chuť do natáčania si už musia priniesť noví herci na pľac sami.

Pri niektorých obrazoch budú potrebovať piatich-šiestich komparzistov, pričom to bude pri natáčaní otázka hodiny či dvoch, nie celého dňa.

Masové obrazy, napríklad diskotéka, kde sa budú žiadať desiatky komparzistov, pripravujú v rámci filmu tri.

Prechádzka po východe

Film Sviňa v kinách zarezonoval. Keď Biermann oslovil Soltésza s ponukou na sfilmovanie knihy Hnev, autor hneď súhlasil.

„Ponukol som mu, aby napísal aj scenár a stretol som sa s miernym odporom, ale nakoniec Arpád súhlasil a približne za dva mesiace mi poslal prvú verziu scenára. Mala 250 strán. Prizval som scenáristu a dramaturga Petra Nagya a aj vďaka nemu máme dnes filmovateľný a veľmi dobrý scenár.“

Natáčať sa bude v Košiciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi, v Tatrách aj v Poprade. Jedna krátka odbočka z východu bude do Banskej Štiavnice.

Čo v rámci dohadovania Biermann ocenil, bola pozitívna spätná väzba v otázke spolupráce jednak s danými samosprávami a jednak na úrovni polície.

Bude to vybuchovať. Ako kedysi

Dej filmu prinesie príbeh dvoch kamarátov, policajtov.

„Pôjde o veľmi silný príbeh o priateľstve, pomste, ale aj o láske,“ opisuje režisér.

A to celé na pozadí búrlivých 90. rokov. Hlbšiu zápletku však necháva režisér pre zhliadnutie samotného diváka. Ako však prisľúbil, nebude chýbať napätie.

„Budú vybuchovať autá, ako kedysi. Museli sme pozháňať automobily z tej doby, ktoré sú funkčné a s ktorými sa dá pracovať. Predsa len, čoho sa dnes dotknete, tak v tom kontexte sú 90. roky už dobovka. Ale mal som šťastie na ľudí a využil som tiež aj kontakty, ktoré sa mi dosiaľ podarilo vybudovať,“ vysvetlil Biermann pozadie príprav, ktorému napomáha cveng jeho mena.

Fungujúca spolupráca už od začiatku

Samotné natáčanie odštartuje 2. apríla na diskotéke v Poprade. Natáčacie dni sú rozplánované do konca mája. Pôjde teda o intenzívny a časovo maximálne využitý priestor.

V tomto prípade je to opäť založené na skvelej príprave po všetkých stránkach. Aj v otázke personálneho zabezpečenia.

„Harmonogram, ktorý sme ponúkli divadlám, odkiaľ sme potrebovali do filmu hercov, sme mali spracovaný v septembri minulého roku. A v divadle boli úprimne prekvapení, že s takým niečím sa dosiaľ ešte nikdy nestretli. Museli sme s tým však počítať, aby sme sa vedeli skoordinovať. A keďže budeme so štábom na východe a hercov máme z Bratislavy, chcel som predísť tomu, aby nám potom museli odchádzať na deň-dva kvôli predstaveniu,“ vysvetľuje svoju stratégiu Biermann.

Vyberal zo súčasnej hereckej elity

Rudolf Biermann sa teší, že do filmu, ktorý bude jeho samostatnou režisérskou prvotinou, získal zvučné mená.

Hlavných rolí sa zhostia Alexander Bárta a Juraj Loj.

„V tom, že ich hlavného protivníka bude hrať Rytmus, som mal jasno od začiatku.“

Príležitosť pre „nehercov“ s duchom herca

V prípade komparzistov je možnosť dostať sa do filmu pomerne jednoduchá. V tomto kontexte je to najmä otázka chuti a entuziazmu. Možností na zaradenie je viacero.

Záujemcovia, ktorí majú chuť si zahrať s ostrieľanými hercami, sa môžu dostať do scén s Rytmusom, Alexandrom Bártom alebo Jurajom Lojom.

A to už či pri káve, na diskotéke, v ringu, na železničnej stanici, na pumpe, ale aj pri smútočnom sprievode.

Vybrať si môže každý podľa gusta, podľa ponuky zverejnenej na webe filmu vojnapolicajtov.sk.

Film je rozplánovaný do dvoch mesiacov. Ako sme mali možnosť nahliadnuť, rozpísaný je na 136 stranách scenára so 168 obrazmi.

„Dôležité je, aby prišli tí, ktorí naozaj chcú. Aby aj oni mali potom v kine zážitok“, konštatuje s úsmevom, ale aj chuťou, s akou sa do projektu púšťa, jeho režisér Rudolf Biermann.