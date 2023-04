Odštartoval filmový návrat v čase. Píše sa rok 1998

Nový film Vojna policajtov spustil natáčanie.

Pred pár dňami bol 1. apríl, ale toto 1. apríl nie je. Aj keď pohľad všade dookola mätie a budí dojem, že ste sa zobudili v čase niekedy v 90. rokoch minulého storočia. A to aj napriek tomu, že v kalendári svieti 2. apríl 2023, plagát pozýva na fantastickú diskotéku 4. apríla 1998.

Dámy a páni, vitajte na prvej klapke natáčaného filmu Vojna policajtov.

Uveriteľné cestovanie v čase

Nachádzame sa pred popradským hotelom Satel. V jeho susedstve sa do chodieb podzemia hrnú usmievaví ľudia, všetci ako z katalógu Burdy z roku 1995. Akoby aj nie, móda sa vrátila, stačilo prevetrať súčasné obchody či aktuálne šatníky mladých.

Vymaľované kočky v jedinečných outfitoch, páni v sakách, ale i v tričku a veľkými okuliarmi, vlasy dám natupírované, výrazné náušnice a ešte výraznejšie rúže.

Komparzistov tvorcovia vyberali „z davu“ a ako sa presviedčame na vlastné oči, oplatilo sa.

„Našli sme o tom pozvánku na internete, tak sme si povedali, že bude sranda. A zatiaľ aj je,“ smejú sa kočky, ktoré sa hrnú na diskotéku po našej otázke, čo ich motivovalo tráviť nedeľné popoludnie vo filme.

„No, dúfame, že sa tam aj nájdeme, potom vo filme, veď to už budeme hviezdy,“ bavia sa jedna cez druhú, zjavne v skvelej nálade. To dáva vieru, že takáto parádna emócia sa prenesie aj na filmové plátno.

Aj tak sa podarí naplniť to, čo bolo túžbou režiséra Rudolfa Biermanna.

„V agentúrach majú databázy ľudí, no ja by som si veľmi prial, aby to nebol niekto, kto príde, lebo musí. Naopak, želal som si, nech sú to ľudia, ktorí chcú, ktorí sa tešia a ktorí túto svoju energiu prenesú aj do filmu,“ vysvetľoval svoj zámer režisér.

A ako sledujeme komparzistov, ktorí budú dotvárať scénu počas natáčanej diskotéky, zjavne sa túto túžbu naplniť podarilo.

Viac pary a viac žuvačiek

Priestory popradského diskotékového baru akoby zastavili v čase. Boxy plnia komparzisti, na parkete sa pár tancuchtivých zvŕta v rytme najnovších hitov. A kto iný by im ich mohol mixovať ako kultový DJ Juraj Čurný?

Všetci sa „rozbíjajú“ na jeden z najnovších hitov jedného z prešovských hudobných interpretov, dnes už doslova legiend na poli muziky. Popri vlniacich sa „hercoch“ sa premáva kamera, zachytáva obrazy z viacerých strán, potrebné scény sa opakujú.

„Hlas zo záhrobia“, teda zo strany tvorcov, inštruuje prítomných: „Bavíme sa, bavíme, poriadne úsmevy a viac žuvačky! Žujeme, žujeme!“

A že má byť všetkého dosť, pridávajú aj intenzitu parostroja. Cigarety v tomto prípade tiež nie sú len kulisou.

Nezabúdajme, že sme 30 rokov dozadu, kedy clonu pre baviacich sa tvorila nielen para, ale aj cigaretové výpary. O zákaze fajčenia v interiéri, a počas diskotéky zvlášť, ešte nebolo ani chyrovať.

Hudobný vkus stále top, zvyšok dorobí maskér

Pred budovou stojí kamión s technikou, všade pobehujú ľudia zo štábu, všetko klape ako hodinky.

Pomedzi všetkých sa pravidelne prechádza a kontroluje, a naviguje „duša“ filmu – režisér Rudolf Biermann. Čo na pľaci natočia, to si odchádza pozrieť do zákulisia.

Svojím okom naslovovzatého odborníka pri kontrole záberov natočené odklepne či nanovo nariadi natočiť.

Hlavným iniciátorom zábavy je z postu dídžeja Juraj Čurný. Stretávame ho ešte pred prvou klapkou v perfektnom saku, keď sa spolu s maskérom náhli do zákulisia. Vraj ho ide dať dokopy, smeje sa Čurný.

Niečo teda urobí ruka maskéra a jeho oko i vkus, ale hudobný vkus je už nespochybniteľnou doménou Juraja.

Natáčanie na viacerých miestach

Diskotéka v Poprade dopadla k spokojnosti. Aj účasťou, aj zdarnosťou záberov. Filmový štáb už mal i počas ďalších dní svoje zastávky aj v Spišskej Novej Vsi a tiež v Banskej Štiavnici.

Ďalšie natáčacie dni sú rozplánované do konca mája. Záujemcovia sú stále vítaní. Točiť sa bude ešte v Košiciach či v Prešove.

A zahrať si môžete okoloidúceho na ulici či hosťa v pohostinstve, ale i človeka v nemocnici či reštaurácii.

Bližšie informácie na možnosť zapojenia sa do kastingov nájdete na vojnapolicajtov.sk.