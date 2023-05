Cyklochodník na Domaši mal byť už v štádiu výstavby, ale opäť dostal stopku

Výstavbu od začiatku sprevádzajú komplikácie.

DOMAŠA. Pohodlné bicyklovanie popri vodnej nádrži. Takto nejako bol predstavený návrh trinásť kilometrového cyklistického chodníka, ktorý by mal prepájať rekreačné strediská Dobrá, Valkov a Tíšava.

Návštevníci Domaše by tak mali obrovskú príležitosť, užiť si dlhé prechádzky pozdĺž lesa. Hoci sa s výstavbou malo už dávno začať, zatiaľ je všetko v nedohľadne.

Starosta Kapraľ: Obec nemôže znášať také veľké riziko

Odsunuté plány výstavby cyklochodníka mrzia aj starostu obce Kvakovce Radovana Kapraľa, podľa ktorého požiadala obec o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt na jeseň v roku 2021. Rozhodnutie síce prišlo v januári tohto roka, žiaľ obec musela od plánovanej zmluvy odstúpiť. Dôvodom sú veľké riziká, ktoré si nemôžu dovoliť.

"Ak by sa to nestihlo zrealizovať, hrozilo by, že peniaze prepadnú a obec nemôže znášať tak veľké riziko. Pri každej stavbe podobného charakteru môžu vzniknúť rôzne problémy a táto by nebola výnimkou, ale tu by nebol jednoducho skoro žiadny čas ani riešenie," hovorí starosta Kapraľ.