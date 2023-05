Farmár Glovaťák: Zmeškáme termín o deň a máme problém. Na peniaze však čakáme aj roky

V zahraničí je farmárčenie vraj jednoduchšie.

Šéfredaktor - MY Prešovské noviny

KRÁSNA LÚKA/ORAVSKÁ POLHORA. Byť farmárom je o neustálom kolobehu, starostlivosti o zvieratá. To nie je vždy jednoduché, no je to krásne.

Svorne to potvrdzujú tí, ktorým farmárčenie učarovalo. Patrí medzi nich aj Marián Glovaťák, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku.

K farmárčeniu sa dostal skrz základy v rodine, teraz k nemu privádza i tú svoju. Čaro tohto povolania ukazuje jeho združenie i prostredníctvom podujatí, kde ho prezentuje z viacerých strán. Najnovšie predvedie farmársky kumšt na Šariši.

Farma, to je jednoducho vášeň

Marián Glovaťák sa narodil v Oravskej Polhore. Tam prišli jeho prvé počiatky smerom k farmárčeniu. Farmu mali aj doma, vyrastal na nej, teraz si ju vybudoval i sám. Založil ju na Orave, kde ostal žiť. K práci i spätosti s prírodou skrz ňu vedie celú svoju rodinu.

Zameraný je vo svojej činnosti primárne na hovädzí dobytok, chov dojníc, z mlieka ktorých vyrába ďalšie produkty.

„Človek pociťuje radosť z toho, že jeho práca je odmenená, že je sebestačný a dokáže sa mu to, čo dáva, vrátiť naspäť. Práca so zvieratami je zaujímavá, aj keď možno namáhavá. No je pri nej stále vidieť ovocie,“ zamýšľa sa farmár nad tým, prečo si získala jeho srdce.

Inde sa to dá, ale na Slovensku si to komplikujeme

Farmárčenie v dnešnej dobe možno nie je „trendom“ a samozrejmosťou do takej miery, ako tomu bolo v minulosti. Napriek tomu si, našťastie, stále nájde svojich priaznivcov. Aj navzdor byrokracii, ktorá sa s ním spája.