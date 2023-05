Prešovské škôlky vyjdú v lete rodičov podstatne drahšie.

PREŠOV. S prichádzajúcim letom majú rodičia malých detí v Prešove dilemu. Dať či nedať svoje dieťa do škôlky?

Poplatky, ktoré by za škôlkarov počas prázdninových mesiacov mali investovať, sú násobné vyššie ako bežne počas roka. Mesto argumentuje, že má na to vplyv zdražovanie energií aj zvyšovanie platov. Na to by tak teraz mali doplácať rodičia.

