Mária Dudová-Bašistová Šéfredaktorka - MY Prešovské noviny

Vyštudovala masmediálne štúdiá na Prešovskej univerzite v Prešove. Počas štúdia začínala v roku 2012 v Korzári na pozícii jazyková korektorka. Od roku 2013 prešla od korektúr k písaniu, keď nastúpila do Prešovského Korzára ako redaktorka, so záberom najmä na dianie v celom regióne a kultúru. V roku 2014 bola popri denníku súčasťou tímu, ktorý stál pri obnovení týždenníka Prešovské noviny. Aktuálne tvorí ich obsah pod značkou MY Prešovské noviny.