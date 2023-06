Vízia mať v centre Prešova trhovisko skončila fiaskom. Stánky po dvoch rokoch odstránili

Predajné tánky už odstránili. Prebiehať majú ďalšie rokovania.

Šéfredaktorka - MY Prešovské noviny

PREŠOV. Malo to byť trhovisko v centre mesta, kde by Prešovčania chodili nakupovať v húfoch. Dnes na mieste niekdajších stánkov stoja autá. Nápad spred dvoch rokov je už minulosťou. Umiestnenie trhoviska, ktoré vtedajší poslanec a súčasný primátor kritizoval, je zrušené.

Otvárali s víziou a nádejami

Naposledy bolo trhovisko na Weberovej ulici v centre Prešova v prevádzke v septembri 2019. Jeho následná obnova prišla po dvoch rokoch, ale už na mieste posunutom o pár metrov ďalej, bližšie k OC Novum.

Ambíciou bolo, aby sa na „pľac“ vrátili nielen predajcovia, ale najmä zákazníci.

„Trhovisko neodmysliteľne patrí do centra nášho mesta, o čom svedčí aj dopyt obyvateľov, ktorým predajné stánky s čerstvou zeleninou a ovocím veľmi chýbali,“ konštatovala pri otvorení tržnice vtedajšia primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH).

„Na tomto trhovisku je momentálne pripravených 20 stánkov. Na Sídlisku 3 je 30 predajcov, ktorí majú aj viac stánkov. My sme pripravení podľa sezóny, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať,“ vysvetľoval riaditeľ Technických služieb mesta Prešov Milan Toth pri otváraní v júni 2021.

„Predstavy sú veľmi optimistické. Chceme to spraviť ako trhovisko 21. storočia, keďže trhoviská sú vo všetkých veľkých mestách. Preto poďme aj my dať Prešovu to, čo si zaslúži,“ skonštatovala riaditeľka OC Novum Zuzana Maliková, pod správu ktorého priestor patrí a ktoré ich mestu na tento účel poskytlo.

Ostalo pusto

Hoci plány boli veľkolepé, nedošlo k ich naplneniu tak, ako si pri spúšťaní tržnice všetci želali.

Za dva roky sa trhovisko neuchytilo, chýbali predajcovia, stánky ostávali prázdne a stali sa miestom pre združovanie a vysedávanie mládeže.

Zisťovali sme, prečo sa počas jari na trhovisku predajcovia neobjavili a čo s tým mesto chce robiť. Stánky zostávali stále prázdne.