Deti sa rozbehli po obrovskej farme. V Krásnej Lúke hostili akciu s tisíckami návštevníkov

Minulý rok v Liesku na Orave, teraz v Krásnej Lúke na Šariši. Farmári mali svoj sviatok.

KRÁSNA LÚKA. Množstvo domácich zvierat, hospodárskej techniky, predajcov domácich produktov a tisíce nadšených návštevníkov.

Futbalové ihrisko v Krásnej Lúky sa počas prvej júnovej nedele zmenilo na veľkolepú prezentáciu farmárčenia a plodov jeho práce. Deň mladého farmára, ktorý mal na východnom Slovensku svoju premiéru, prilákal do obce pod Čiernou horou návštevníkov z rôznych kútov i spoza hraníc.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/vqckwsj4Nwc

„Fantastické, čo sa tu dnes podarilo,“ zlievalo sa takmer v jednom hlase zo všetkých strán od nadšených hostí.

Akoby aj nie, organizátori nič nenechali na náhodu a pripravili podujatie na vysokej kvalitatívnej úrovni.

Predchádzali tomu týždne, ba mesiace príprav

O čom je vlastne farmárčenie a v čom spočíva jeho kúzlo? Odpovede na tieto otázky sa rozhodli spoločne so záujemcami hľadať už pred niekoľkými rokmi na Orave, kde s realizáciou podujatia Deň mladého farmára odštartovali.

Pod patronát si akciu zobralo Združenie mladých farmárov – ASYF.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Krásna Lúka ukáže krásu farmárčenia, pripravujú tu jedinečné podujatie Čítajte

Aktuálny ročník sa rozhodli posunúť za hranice svojho regiónu viac smerom na východ.

„Parťákov“ našli v Krásnej Lúke v Sabinovskom okrese. A tak sa roztočil kolotoč príprav zameraných na deň, ktorý sa mal niesť v duchu skvelej prezentácie farmárskej práce a všetkého, čo sa s ňou spája.

Škola dotykom: Povoziť, nakŕmiť, podojiť

Krásna Lúka sa zmenila akoby na jednu obrovskú farmu. Najviac radosti mali, bezpochyby, tí najmenší.

Jazda na koňoch mala úspech do neskorého večera, zajace kŕmili všetky okoloidúce ratolesti, rovnako dopadli aj sliepky či kravy. Originálne bludisko z balíkov slamy, kde sa deti hľadali, maketa kravy, na ktorej sa učili dojiť, ktorá učila deti, traktory, v ktorých si sadali za volant. Atrakcií tu bolo dostatok na celodenné trávenie nedele, ktoré začalo už dopoludnia slávnostnou svätou omšou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Farmár Glovaťák: Zmeškáme termín o deň a máme problém. Na peniaze však čakáme aj roky Čítajte

Organizátori zo Združenia mladých farmárov podujatie robia s obrovským nadšením, aj keď, skromne tvrdia, že nie na profesionálnej úrovni.

Výsledok však hovoril o presnom opaku. Skutočne vysoká kvalita.

„Nie sme profesionáli. Všetci máme doma svoje farmy a toto robíme pre vás, aby ste aj vy mali farmárov a zaregistrovali ich. Aby ste si mohli kúpiť dobré kvalitné potraviny. A tiež si tu našli remeslá, lebo sme sa snažili o to, aby sme tu priniesli práve tie poctivé tradičné remeslá,“ zdôrazňoval jeden z hlavných organizátorov a predseda Združenia mladých farmárov Marián Glovaťák.

Štafetu podávajú ďalej

Že trend farmárčenia má svojich nadšencov aj v našom regióne, o tom svedčí napríklad i rodina Bujňáková z Krásnej Lúky.

Práve oni boli tým „spojivom“, ktoré pomohlo pritiahnuť podujatie sem.

„S najväčšou vďakou by som poďakoval nášmu nebeskému otcovi, Pánu Bohu,“ povedal Štefan Bujňák.

„Nebyť jedného z vás, toto podujatie by nebolo také úžasné. Ja neviem, ako poďakovať, ale chcem poprosiť Pána Boha, aby vám to stonásobne vynahradil,“ prosil za všetkých prítomných farmár, ktorý sa tomuto povolaniu venuje už približne 30 rokov.

„Ďakujem z úprimného srdca Krásnolučanom, že ste mi dovolili tieto naše krásne polia obhospodarovať,“ s dojatím sa prihováral svojim rodákom.

Pomyselnú pochodeň podával symbolicky svojim nástupcom.

„Každému vraví niečo štafeta. Môžeme ostať iba pri prvom odovzdávaní štafety. A ja som po 30 rokoch farmárčenia uznal, že treba odovzdať pochodeň mojej generácii ďalej.“

Symbolicky ju tak podal svojim trom dcéram s ich rodinami.

Vzor našli doma

Maruška Bujňáková, jedna z troch Štefanových dcér, bola tým pomysleným styčným bodom medzi združením a organizujúcou obcou. Po tom, čo ona sama vstúpila do Združenia mladých farmárov, „stačilo vyvinúť nejakú tú iniciatívu, že aj tu na východe čosi také môže byť. A aj od nich prišiel návrh, že by radi toto podujatie presunuli i na východné Slovensko,“ opisuje Maruška počiatky myšlienky organizácie v Krásnej Lúke.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako si nažíva rodina so štvorčatami? Mama musí niekedy použiť aj finty Čítajte

Ona sama, podobne ako jej sestry, si farmárčenie zamilovala.

„Moji rodičia sú mojím vzorom, otec je srdcom poľnohospodár, takže už odmalička to do nás vštepoval. Aj na základe toho sa vypestuje vzťah a s tým aj zodpovednosť. Keď človek vidí, že rodičia do toho investovali, tak cíti takú zodpovednosť, že by chcel do toho aj on sám niečo vložiť a posunúť to ďalej. Verím, že rodičia budú na nás všetky hrdí,“ vyznala sa s vďakou.

Je to tiež o sile spolupráce

To, čo dostala Maruška v rodine, má túžbu posúvať i ďalej. Napríklad aj skrz spomínanú osvetu v podobe podujatia spojeného s prezentáciou farmárskeho povolania.

„Dnešný deň nie je len moja zásluha, ale aj stoviek ľudí, ktorí sa do toho zapojili. Preto by sme chceli aj týmto podujatím vyzdvihnúť silu spolupráce. Človek sám niečo dokáže, ale spolu dokážeme oveľa viac. Takže moje meno nie je dôležité, ale dôležití sú všetci ostatní, ktorí sem prišli a obetovali svoj čas pre to, aby vzniklo také hodnotné podujatie,“ konštatovala mladá farmárka skromne.

Mimochodom, vyspala sa za posledné dni vôbec?

„Verím, že v pondelok sa už vyspím,“ zaželala si s Maruška Bujňáková s úsmevom.

Skvelá účasť, preskočili hranicu 10-tisíc ľudí

Že si na podujatie našli cestu skutočne masy ľudí, o tom svedčili aj čísla. Podľa počtu vydaných pások atakovali číslo 12-tisíc návštevníkov.

„Počítame, že mohlo byť medzi 11 – 12-tisíc hostí vzhľadom na počet pások, ktoré sme vydali, plus veľa ľudí bolo bez nich. Len počas koncertu Simy Magušinovej to bolo na jednom mieste okolo 4-tisíc ľudí,“ informoval Marián Glovaťák.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Máme výhodu, že neliečime hypochondrov, tvrdí veterinár Martin Hubáček Čítajte

Ako vníma toto číslo v porovnaní s uplynulým ročníkom?

„Treba povedať, že podobnú účasť sme mali aj minulý rok, keď sme to robili v obci Liesek, ktorá má ale 5-tisíc obyvateľov. Ďalších 5-tisíc návštevníkov bolo z okolia. Tento rok však bolo v Krásnej Lúke, ktorá mám vyše 600 obyvateľov, takže v tom je rozdiel, tu už všetci ďalší boli hostia,“ konštatoval predseda Združenia.

Kandráč: Farmári, vzdávame vám hold

O bohatý kultúrny program sa postarali folklórne kolektívy domáce i z okolia. Podvečernou bodkou bol skvelý koncert Simy Magušinovej (Martausovej). Tá bola, podľa svojich slov, nadšená z atmosféry aj prijatia, ktorého sa jej dostalo.

Úplným vyvrcholením parádna zábava v podaní Kandráčovcov, teda rodáka Ondreja Kandráča s mamkou Monikou i celou jeho kapelou.

„Vzdávame hold vám aj všetkým farmárom na Slovensku, lebo nebyť vás, farmárov, tak my nemáme čo jesť,“ konštatoval trefne Ondrej Kandráč.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Krásny Silvester v Krásnej Lúke? S kapustnicou a Kandráčovcami Čítajte

Spoločne sa počas celého dňa zabávali tisíce a tisíce spokojných návštevníkov.

„Boli sme na tejto akcii už minulý rok v Liesku, dnes sme prišli sem a je to úplne parádne,“ tešila sa rodina z Matiašoviec od Červeného Kláštora, ktorej deti skúšali atrakciu za atrakciou.

„Vyšlo im to, fakt vydarené podujatie na vysokej úrovni,“ konštatoval Peter z Medzian, ktorý sa sám tiež aktívne venuje farmárčeniu.

Medzi prítomnými sme zhliadli hostí z Popradu, Levoče, od Humenného, Vranova nad Topľou, Košíc, Starej Ľubovne i ďalších smerov.

Odozvy sa niesli v superlatívoch.

Zaujímalo nás, v čom vidí jedna z organizátoriek Maruška Bujňáková odpoveď na to, že v Krásnej Lúke sa každá akcia vydarí na 110 %.

Ako to tu robia?

„Človek to musí robiť celým srdcom,“ reagovala bez uvažovania.

A dôkazom úspechu bolo, že svoje srdce na premiérovom Dni mladého farmára v Krásnej Lúke nechali desiatky dobrovoľníkov i tisícky spokojných návštevníkov.