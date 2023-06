Prešovskí rodičia sú v šoku. Mesto od nich pýta za letné škôlky päťnásobne vyšší poplatok

Radnica sa bráni, že platí viac za energie a mzdy zamestnancov.

Šéfredaktorka - MY Prešovské noviny

PREŠOV. Kým počas bežného roka zaplatí rodič v škôlke v Prešove za mesiac necelých 30 eur, počas leta chce po novom radnica za ten istý čas viac ako päťnásobok tejto sumy.

Rodiny šokuje prístup mesta, keď majú v lete platiť podstatne vyššie cifry, pričom dôvodom majú byť drahšie energie i vyššie platy pedagógov.

Hoci hrozí, že ide o konanie v rozpore so zákonom, radnica v Prešove aj tak vyberanie vyšších poplatkov za škôlky počas leta nestopne.

Argumentuje tým, že by šlo o dlhodobý proces. Podľa ministerstva je to konanie diskriminačné. Ale ani to mestu nebráni vyberať rodičom z peňaženiek násobne vyššie sumy.

Hlboko do peňaženiek

Rodičia v Prešove majú pred prázdninami hlavu v smútku.

Aktuálne schválené VZN hovorí o tom, že poplatok za dieťa počas školského roka je iný ako počas prázdnin.

Rozmenené na drobné: Počas školského roka je poplatok v prešovskej škôlke za jedno dieťa za jeden mesiac (22 dní) vo výške 29 eur. Strava tvorí 55 eur. V lete je to strava za 22 eur (20 dní), keďže tam je i dotácia zo štátu. Iný je ale poplatok za škôlku. Jeho výška je na úrovni 164 eur.

Kým teda rodič pri jednom dieťati za jún zaplatí poplatok za dieťa 29 eur, za ten istý čas si v júli už musí z peňaženky vytiahnuť 164 eur.

Viceprimátor tvrdí, že je to objektívne

Podľa Petra Krajňáka, viceprimátora Prešova, je to krok nutný, keďže ním zohľadňujú nárast energií aj vyššie mzdy pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. A peniaze od štátu tieto potreby nepokryjú.