Kyvadlová doprava aj 28 vlakov. Levoča sa pripravuje na tradičnú mariánsku púť

Púť bude tento rok bez obmedzení.

LEVOČA. Centrom pútnikov z celého Slovenska sa počas najbližšieho víkendu stane Levoča.

Aktuálne naplno vrcholia prípravy na Levočskú púť, ktorej hlavný program sa bude konať 1. a 2. júla.

Vypravené budú špeciálne vlaky, pripravená je kyvadlová doprava, v meste zavedú viacero dopravných obmedzení.

Na horu len so špeciálnym povolením

Na obmedzenia v doprave sa musia domáci aj cezpoľní pripraviť na viacerých uliciach.

Púť uzatvorí Košickú ulicu a Námestie Majstra Pavla od 1. júla od 6.00 hod. do 2. júla do 10.00 hod. Pri Sadovej ulici a Ulici športovcov potrvá uzávera až do nedele do 16.00 hod. Priestor týchto ulíc bude prístupný len pre motorové vozidlá s povolením zo strany mesta Levoča.

Na Mariánsku horu bude vjazd umožnený len s povolením, ktoré vydal Rímskokatolícky farský úrad v Levoči.

Pomôže aj kyvadlová doprava

Počas celého víkendu bude zabezpečená mestská hromadná doprava, ktorá bude vedená podľa platného grafikonu.

Rovnako myslia aj na zdravotne indisponovaných veriacich.

„Rímskokatolícky farský úrad zriadi kyvadlovú dopravu pre pútnikov, ktorým zdravotný stav neumožňuje vyjsť pešo na Mariánsku horu. Kyvadlová doprava bude premávať od farského úradu na Námestí Majstra Pavla kontinuálne,“ avizovalo mesto.

Polícia prosí o ohľaduplnosť pri parkovaní

Aj napriek tomu, že budú posilnené spoje prostredníctvom vlakovej a autobusovej dopravy, púť sprevádza aj značný nápor osobných motorových vozidiel.

V rámci parkovania budú môcť návštevníci zaparkovať bezodplatne na miestnych komunikáciách a parkoviskách, k dispozícii bude tiež záložné parkovisko v lokalite starého ihriska na Potočnej ulici v Levoči.

„Apelujem na účastníkov púte a návštevníkov na ich obozretnosť a ohľaduplnosť pri parkovaní svojich vozidiel, aby bola zachovaná prejazdnosť miestnych komunikácií a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ zdôraznil náčelník levočskej mestskej polície Róbert Jendričák.

Vypravia 28 vlakov

V rámci dopravnej obslužnosti bude Železničná spoločnosť Slovensko posilňovať vlakové spojenie.

V sobotu (1. júla) a v nedeľu (2. júla) vypravia celkovo 28 vlakov. Výnimočne bude v stanici Levoča po oba víkendové dni otvorená pokladnica (sobota od 11.00 do 19.00 hod., nedeľa od 7.00 do 15.00 hod.).

Vypravené vlaky nebudú zastavovať ani v Harichovciach, ani v Levočských Lúkach.

V Spišskej Novej Vsi sú časovo skoordinované tak, aby boli naviazané na prípoje na vlaky na hlavnom ťahu Košice – Žilina – Bratislava.

Spojení so svetovými dňami mládeže

Tohtoročná Levočská púť sa bude konať bez obmedzení. K dispozícii bude možnosť spovede. Mottom je citát z Biblie: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“

Ide tak aj o prepojenie s letnými Svetovými dňami mládeže, ktoré sa budú konať v Lisabone, rovnako je tento biblický citát spätý so samotnou Bazilikou Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. Tento sviatok sa viaže práve na 2. júl.

Počiatky tejto jednej z najstarších púti na Slovensku siahajú do 13. storočia.