Sníval o vlastnej reštaurácii. Dnes vyvracia mýty o lenivosti a je magnetom pre celé okolie

Rodinnú reštauráciu postavil na vzťahoch.

VYŠNÝ ORLÍK. Zaparkujeme pred miestnym obchodom vo Vyšnom Orlíku v okrese Svidník.

Naši sprievodcovia nás navigujú do nenápadnej reštaurácie pri hlavnej ceste o pár desiatok metrov ďalej. Neveľká budova s nápisom Bino restaurant je dnes pre nás nielen cieľom obeda, ale najmä stretnutia sa s majiteľom a kuchárkou, ktorá stojí za jeho prípravou.

Reštaurácia funguje ešte len čosi vyše trištvrte roka, ale za ten čas si vybudovala stabilnú klientelu stravníkov najmä vďaka rodinnému prístupu majiteľov. To, že sú nimi Rómovia, v tomto prípade nehrá rolu.

Na tomto priestore neexistuje delenie na „cigánov a gádžov“, tu všetci jedia z rovnakých hrncov a stolujú za jedným stolom.

Michal Sivák z Kružlovej tak ukazuje, ako to vyzerá, keď sa plnia sny, ktoré zároveň predstavujú inklúziu spoločenského fungovania v praxi.

Reštaurácia ako splnený sen

Vchádzame dovnútra neveľkej miestnosti, kde okrem barového pultu je päť stolov. Kým sa porozprávame s majiteľom, naplní sa do posledného miesta.

Po vstupe nás víta krásna usmievavá čašníčka. Keď vysvetlíme dôvod návštevy, otočí sa a smerom do kuchyne to cez okienko ohlási. Vykukne ďalšia ženská hlava v kuchárskej čapici, majiteľova manželka a kuchárka Slávka Siváková.

Medzitým dôjde jej manžel. Ten tiež len skromne kývne s plecami, že teda nevie, čo povie, ale už o chvíľu sa nadšene rozhovorí.

Popri stavbárčine aj gastronómia

Michal Sivák, mladý muž, ktorý pracuje v stavebníctve, si splnil ďalšiu svoju víziu založením reštaurácie.

„Bol to môj celoživotný sen. Nebol ale na to nejako priestor a možnosti. Potom sa ale stalo, že som kúpil túto budovu, dali sme to dokopy a tak som si tento svoj sen splnil,“ spomína na počiatky.

Útulný priestor je rukopisom spoločnej práce.

„Všetko sa dá, len musí mať na to človek aj možnosti, aj prostriedky, aby to uskutočnil,“ vysvetľuje Michal.

Ako približuje, rozhodli sa pre koncept rodinného podniku, kde by si rodinní príslušníci našli prácu a zároveň by atmosférou boli otvorení a hostiteľskí pre všetkých prichádzajúcich. Ich menu je postavené na tradičných jedlách.

Tradičné, s budúcim rozšírením aj o rómske jedlá

„Väčšinou varíme tradičné jedlá, ktoré majú ľudia bežne v našom okolí radi. A niekedy pripravíme aj niečo špeciálne, aby sme oslovili i tých náročnejších,“ opisuje systém ich fungovania majiteľ.

Začiatky, pochopiteľne, neboli úplne najjednoduchšie.

„Rozbehnúť v dnešnej dobe takú gastro prevádzku je náročné, lebo je tam strašne veľa byrokracie, papierov, kontrolné úrady, všetko je treba schváliť, nie je to jednoduché,“ spomína.

Inšpiráciu mali všade vôkol seba. „Máme reštaurácie, ktoré sa nám páčia a chodili sme tam, ale sú to väčšinou zahraničné.“

Mimochodom, a čo ich tradičná rómska kuchyňa?

„Zatiaľ to v jedálnom lístku nemáme, ale plánujeme ju rozšíriť,“ prezrádza na margo plánov do budúcnosti Michal. „Rozmýšľame nad rómskym jedlom. Napríklad budeme mať akoby rómsky týždeň a počas neho budeme ponúkať tradičné rómske jedlá. Ale skôr by som to nechal na prekvapenie,“ žmurke majiteľ.

Dielo, ktoré je rodinným. Doslova

Priestor je otvorený a čašníčka i kuchárky sa majú čo obracať.

Medzi návštevníkmi sú pracovníci firiem, ale aj zamestnanci úradu. Rómovia aj „Nerómovia“. Dokonalá symbióza v praxi. „Tu sa nedelíme na Rómov a „Nerómov“, tu sú vítaní všetci. My sme tu ako jedna rodina,“ potvrdzuje Michal a prikyvujú aj prítomní.

Z ich spoločného vtipkovania je jasné, že naozaj sú tu vzťahy bližšie ako medzi majiteľom a zákazníkom. Rodina však funguje nielen za stolmi, ale aj v „zákulisí“.

Michal je majiteľ, za pultom je ako čašníčka jeho sestra Majka, v kuchyni jpracuje ako pomocná sila manželka Slávka spolu s ďalšou sestrou, ktorá je aj vyučenou kuchárkou, s mamou a svokrou. Teda rodinný podnik v pravom slova zmysle.

Zavážil súhlas rodinných členov

Ako Michal priznáva, veľkou podporou mu bola pri plnení si na práve jeho žena Slávka.

