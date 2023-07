Nový manažment chce prešovskému hokeju vrátiť zašlú slávu vďaka rodákom

Hokej v Prešove začína mať rodinnú atmosféru.

PREŠOV. Po vypadnutí prešovských hokejistov z Tipos extraligy bývalý majiteľ klubu Róbert Ľupták opustil Prešov, kde s ním mesto ukončilo spoluprácu, kúpil si hokejový tím z Liptovského Mikuláša a mnohí fanúšikovia v Prešove si vydýchli.

Vedenie prešovského hokeja sa s klubom HK Martin dohodlo na kúpe licencie, vďaka čomu bude môcť Prešov pokračovať v hokejových súťažiach vo všetkých vekových kategóriách.

Nie príliš vydarenú sezónu chcú vymazať

Seniorské mužstvo sa tak zapojí do bojov v druhej najvyššej hokejovej súťaži na Slovensku – TIPOS Slovenskej hokejovej lige. Dohodu HC Prešov a HK Martin víta aj vedenie mesta Prešov. HK Martin obsadil v priebehu piatich sezón v druhej najvyššej súťaži vždy medailovú priečku.

Dvakrát skončil na druhom mieste, dvakrát na treťom, v predčasne ukončenej sezóne pre covidové opatrenia bol taktiež druhý. Viackrát sa s ním počítalo ako s ašpirantom na postup do extraligy. Nový vlastník prešovskej licencie je spoločnosť Prešov Hockey, a. s. Jej majiteľmi sú Ing. Milan Mazar, Intravena, s. r. o., Martin Vaľko, MV transport Slovakia, a. s., Sergej Matľak, Sergio, s. r. o., Daniel Dobrovič, DD21, s. r. o.

„Prvotná myšlienka zobrať hokej do našich rúk prišla po sezóne. Dovtedy sme nemali dôvod niečo meniť. Môžem prezradiť, že všetci súčasní majitelia prešovského klubu sme ho podporovali aj v extralige. Keď to dopadlo zle, povedali sme si, že nastal čas ujať sa toho. Som názoru, že hokej v danom meste by mali robiť rodáci, ktorí najlepšie vedia, čo ten šport potrebuje. Od prvého dňa sme boli svedkami férových rokovaní s predstaviteľmi Martina. Čo sa povedalo, to sa splnilo. Ako hokejový fanúšik priznávam, že mi je veľmi ľúto, ako dopadla táto bašta.

Na druhej strane jej veľmi prajem, aby to chytili tamojší zanietenci a pokúsili sa niečo urobiť. Verím, že sa Martinčania neskôr vrátia silnejší,“ vyjadril sa jeden zo spoluzakladateľov nového subjektu pri Toryse Martin Vaľko, ktorého firma v minulej sezóne svietila v oficiálnom názve klubu.

Vzťahy na korektnej úrovni

Generálnym manažérom je v HC Prešov Pavol Hajduk, ktorý dostal dôveru majiteľov klubu.

„V prvom rade sa chcem poďakovať za dôveru nových majiteľov. Hokej som sám dlhé roky hrával a je mojou veľkou vášňou. Je skvelé, že v tejto funkcii budem môcť prepojiť svoje športové a pracovné skúsenosti. Mojou úlohou bude zabezpečiť chod klubu, a to nielen po športovej stránke, kde môžem po svojom boku počítať so skvelým tímom, ale aj po stránke marketingovej, obchodnej a personálnej," hovorí Hajduk, ktorý dopĺňa, že sa bude snažiť o to, aby vzťahy s partnermi a fanúšikmi rozvíjali na korektnej úrovni, keďže práve toto bude v začiatkoch nového projektu veľmi podstatné.