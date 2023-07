Prešovčanky ocenili v New Yorku. Prišli s myšlienkou kokosového repelentu proti kliešťom

Produkt Natálie a Laury očaril porotu na medzinárodnej súťaži.

PREŠOV. Sú mladé, talentované a do sŕdc sa im zacvakli kliešte. Laura Kleinová a Natália Ivanecká ohúrili vo svete, keď svojím repelentom proti kliešťom zaujali porotu v New Yorku.

Pri ich vynájdenom kokosovom zázraku parazit doslova odpadáva.

Z medzinárodnej súťaže mladých vedátorov Genius Olympiad v USA si tak domov na Slovensko priniesli zlatú medailu.

Krok po kroku

Laura s Natáliou sú gymnazistky Gymnázia Jána Adama Reimena v Prešove, ktoré vábi medicína. Keď prišla ponuka zúčastniť sa festivalu vedy a techniky, uvažovali, akú tému si vybrať.

Najprv bol u nich v hre výskum „Éčok“ v cukríkoch, potom sa však zúčastnili jednej prednášky, kde stretli parazitológa docenta Branislava Peťka. Ten sa už vyše 40 rokov venuje výskumu kliešťov a práve pre túto tému nadchol aj dievčatá.

Obe teda s úsmevom konštatujú, že sa ku kliešťom dostali vlastne náhodou. Úplne neznáme však pre ne nie sú, obe majú doma psy a mačky, a teda ich ani tento problém neobchádza.

Na projekte úspešného repelentu proti kliešťom pracovali od septembra minulého roka. Testovať začínali na šampónoch, postupne prechádzali k iným kozmetickým produktom.

Svoje testované produkty si vyberali v drogériách, hľadali druhy, ktoré v sebe niesli aj prírodnú zložku.

Z košického laboratória na newyorskú súťaž

Postupne sa dopracovali k éterickým olejom. Skúšali i voňavky, niečo mali z domu, niečo si zadovážili.

„A tak sme to pomaličky testovali a natrafili sme na voňavku so zložkou kokosu. Nastriekali sme to a tie kliešte zrazu začali všetky padať, znepáčilo sa im to, z tejto látky poodpadávali. Boli sme prekvapené, vyskúšali sme aj éterické oleje a potvrdilo sa, že kokos na kliešte funguje,“ opísala Natália.

Testovanie prebiehalo napríklad tak, že šampón rozmiešali vo vode, namočili do nej látku, vysušili ju a následne na ňu pustili kliešte. Pokusy robili v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré im poskytol spomínaný docent Peťko. Mali tam svoj vlastný rám a na ňom natiahnuté látky s testovanými produktmi.

Ak kliešťovi produkt neprekážal, vyšiel hore, ak už mu vadil, šiel opačným smerom alebo odpadol.

A takto testovali dookola, kým mali repelent vo výslednej podobe, v akej ho predstavili na krajskom kole Festivalu vedy a techniky v Košiciach. Následne zabodovali na celoslovenskom kole a odtiaľ leteli v júni na prezentáciu do New Yorku.

Uspeli medzi 1400 projektami

Na súťažnej prehliadke Genius Olympiad 2023 v New Yorku sa spomedzi 1453 projektov z celého sveta prebojovali Laura s Natáliou medzi 726 finalistov. Kategórií bolo viacero – veda, konštrukcie, umenie či krátke filmy.

Porota v ich prípade veľmi ocenila prezentáciu, prípravu či poster.

„Ten sme chceli urobiť tak, aby zaujal na prvý pohľad, aj keď sme si neboli isté, lebo bol v porovnaní s ostatnými jeden z najmenších, čo bolo ale úmyselné, z dôvodu jeho prepravy,“ vysvetľujú dievčatá.

Tie sa porotcom prezentovali zostrihmi videí, kde predstavili proces i metodiku. Výrazne im vraj pomohli ľudia z AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku), pod patronátom ktorého boli dievčatá na súťaž vyslané.