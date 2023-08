Včelie zlato majú v Bardejove. Vyrábajú tu celosvetovo najlepší med

Úľ dedí vlastnosti po matke. A ak má teda úľ zlé vlastnosti, tak sa vymení matka.

Fantastický úspech sa podaril Martinovi Voľanskému z Bardejova. Med z ich rodinnej firmy si vyslúžil od Center for Honeybee Research v USA ocenenie Najchutnejší med sveta. Bardejovský med zabodoval v kategórii Dark honey a kategórii Medium amber. Len prednedávnom tento med ocenili aj v Juhoafrickej republike a v Dubaji.

V rozhovore sa dozviete: Čo je tajomstvo ich úspechu a v čom sa tento med odlišuje od iných,

čo má spoločné cibetková káva a najlepší bardejovský med,

ako sa dostal k včeláreniu,

čo okrem výroby medu ich združenie ešte robí,

akými prvenstvami sa môžu pochváliť,

koľko druhov medu vyrábajú,

na čo pri včelách dbajú zvlášť,

aký je tento rok pre včelárov,

ako vplýva na včelárov klíma,

čím je ich med iný z hľadiska alergikov.

Aktuálne sa tešíte z fantastického úspechu. Váš med v Amerike ocenili ako ten najlepší na celom svete. Ako sa to vôbec podarilo?

Pri našom mede sa zisťovala jeho unikátnosť, či je to regionálny produkt a aké má vlastnosti. Bardejovský med zaradzujeme medzi najunikátnejšie potraviny v Európe. Tento rok máme zatiaľ 35 medzinárodných a celosvetových ocenení.

Stíhate aj med vyrábať, či už len zbierate ocenenia?

Stíhame aj vyrábať. Sú to ocenenia zo Spojených arabských emirátov, Juhoafrickej republiky, Slovinska, USA, Francúzska, Veľkej Británie, Grécka. Ide o ocenenia kvality, chuti, značky a celkový brand.

Máte všetky ocenenia spočítané?

Mám tri prepravky ocenení, vlastne už ani neviem, kam to uložiť. Doma máme časť vyloženú, ale je toho veľmi veľa.

Aké je to tajomstvo úspechu, že práve váš med je ten naj?

Ide o veľmi unikátny med. Je to dané aj prírodnými podmienkami. Ide o jedľovú medovicu, med je živočíšneho a nie rastlinného pôvodu.

Živočíšneho? Čo si pod tým predstaviť?

Vzniká tak, že voška napadne ihličnatý strom a z ihličia vyciciava šťavu. Ale keďže metabolizmus vošky nevie stráviť cukry, tak ich vylúči v podobe malých kvapôčok. Včely tie kvapôčky zbierajú a robia z toho med. Takže to je niečo podobné ako cibetková káva.

Aké sú znaky vášho medu?

Má veľmi špecifickú chuť, farbu, jeho vlastnosti sú veľmi jedinečné.

Máte vo svojom fachu primeranú konkurenciu?

Každý, kto produkuje medy, ju má.

Istý stupeň kvality, tak ten sa od vás už asi aj očakáva.

Je to náročné, lebo stále musíme odvádzať čo najlepšiu prácu, aby to napredovalo a nestagnovalo. Napríklad máme tiež ocenenie – zlatá včela – čo je cena za rozvoj včelárstva na Slovensku. Je to cena môjho otca.

Spomínate otca, viem, že u vás sa včelárstvo dedí.

Ja som štvrtou generáciou.

Je to rodinné aj dnes?

Určite áno. Štandardne na plný úväzok pracujem ja, moja manželka, moja mama, môj otec, otcov brat a svokra a máme zamestnaných i ďalších ľudí.

A kde sú teda prvopočiatky vo vašej rodine?