Vyššie poplatky za škôlky vyberali nezákonne, ale vracať ich neplánujú

Prešovskí mestskí poslanci vyhoveli protestu prokurátora.

Šéfredaktorka - MY Prešovské noviny

PREŠOV. Rozhodnutie vyberať vyššie poplatky za škôlky počas leta padlo na prešovskej radnici aj napriek tomu, že hrozilo v tomto prípade protizákonné konanie.

Keď sa to dostalo pred prokurátora, vydal stanovisko jasne: v rozpore so zákonom.

A mesto tak muselo tému otvoriť nanovo. Výsledok? Uznali pravdu na strane prokurátora. A poplatky idú dole.

To nie my, to riaditelia škôlok

Keď prišla na stôl témy vyšších poplatkov, ktoré by rodičia mali za svoje deti v škôlkach zaplatiť počas leta, mesto sa bránilo. Argumentovalo tým, že podnet vzišiel zo strany riaditeľov materských škôl. A čo sa vyzbiera, to vrátia nazad do obehu pre potreby práve pre dané škôlky.