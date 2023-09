Stavaťmajú na Cemjate aj na Sekčove.

Šéfredaktorka - MY Prešovské noviny

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

PREŠOV. Mesto Prešov sa púšťa do riešenia otázky zabezpečenia služieb pre dôchodcov.

Rozšíriť kapacity chce v dvoch lokalitách mesta, kde by pribudli nové objekty. Kým na Cemjate by to boli prízemné domčeky, na Sekčove je v pláne postaviť dvojpodlažnú budovu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou