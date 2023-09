Pellegrini je mačkopes, Matovič prchký, Sulík sa nevedel vyviniť, hodnotí lídrov strán politológ

Čo by nás mohlo čakať po víťazstve Smeru?

Pár dní pred voľbami sme o výsledkoch aktuálnych prieskumov (meranie agentúry NMS Market Research pre denník SME z 13. 9. 2023, pozn. red.) a možnostiach úspechu jednotlivých strán hovorili s politológom Tomášom Koziakom.

Vysvetľuje, prečo je Ľuboš Blaha so svojimi výrokmi nebezpečný, prečo Pellegrini netromfol Fica, aj to, či má Majerský ešte nejakú šancu na parlament.

V rozhovore sa dočítate: - prečo je Fico úspešný ako politik; - aký scenár môže nasledovať v prípade výhry Smeru; - ako politici pracujú s emóciou strachu; - aký je rozdiel medzi Smerom a Hlasom; - aký je kľúč pri rozhodovaní sa voliča o tom, komu dá svoj hlas; - aké môžu byť scenáre zloženia parlamentu; - ako vníma Majerského výrok o pliage; - aké "tri P" má mať kvalitná politická strana? - prečo Saske klesajú percentá?

Podľa volebných prieskumov vedie strana SMER-SD. Tá, ktorá sa pred piatimi rokmi po vražde Kuciaka a Kušnírovej hlboko prepadla. Ako je to možné, že je zas na vrchole? Je voličská pamäť tak krátkodobá?

Máme tu viac faktorov. Táto odchádzajúca vláda to nemala jednoduché. A v tej nejednoduchosti vládnutia ešte „dovŕzala“ všetko, čo mohla. Reálna životná úroveň veľmi klesla, robili tiež veľké komunikačné chyby, čo bol jeden z veľkých kameňov úrazu.

Aj keď opatrenia spojené s covidom robili dobre, ale odkomunikovali ich katastrofálnym spôsobom. Igor Matovič ako jediný premiér široko-ďaleko nemal dlho svojho hovorcu. Aby mu niekto ukázal, ako komunikovať s novinármi, verejnosťou. Aj preto ľudia vnímali zlým spôsobom, ako tá vláda fungovala.

Takže pohorenie Matovičovej vlády otvorilo cestu Ficovi.

Ten SMER nie je ničím taký skvelý, ale každá politická strana v politickom súboji je taká silná, aj ako sú slabí jej politickí oponenti. Fakt je ten, že Robert Fico politiku vie robiť. Tú snahu mať moc má v sebe veľmi silno zakódovanú a ženie ho aj pud sebazáchovy. Vie, že keď sa nedostane teraz do vlády, tak budú pokračovať aktivity, ktoré robí NAKA. Polícia bude mať naďalej rozviazané ruky a tie obvinenia, ktoré sú, a vyšetrovania, budú dotiahnuté do konca. A ruky spravodlivosti siahajú čoraz bližšie k Robertovi Ficovi, takže Fico musí urobiť všetko pre to, aby sa to tej vlády dostal a robí to.

Ako vidíte scenár, žeby Smer voľby vyhral?

Nechcem strašiť, ale na základe toho, ako vnímame to, čo robí Fico, čo hovorí Ľuboš Blaha, čo je vážna vec, tak hrozí to, že príde k tomu, čo nazývame „orbanizáciou Slovenska“. Utiahnu sa v tejto krajine skrutky slobody, prijmú sa zákony, ktoré budú obmedzovať činnosť slobodných médií. To je na spadnutie, takmer isté. A ľudia sa slobodne k informáciám nedostanú.

Je reálne možné sa v 21. storočí vrátiť do čias cenzúry a fungovania za čias komunizmu?

Môžeme sa k tomu dostať, máme príklady z okolitých krajín, napríklad Maďarsko. Ľuboš Blaha je jeden z najvýraznejších predstaviteľov Smeru, a keď počúvame tohto človeka, tak nemám dôvod nebrať vážne to, čo hovorí. Aj tie nezmysly, ktorými prekrúca minulosť, to je presne to, čo sme počúvali v minulom režime, presne ten štýl uvažovania a konania. A po voľbách, ak dostane moc, nezmení rétoriku a bude sa snažiť realizovať to, čo hovorí. Vtedy nás nečaká nič dobré. Ďalšou vecou je, že vo voľbách sa ukazuje, že vyhráva veľmi silný populista. Slovenský volič vo veľkej miere nie je schopný selektovať informácie a kriticky ich vyhodnocovať. A pri populizme sa javí, že vyhráva ten, kto je schopný nehanebnejšie klamať voličov. A toto je veľký problém.

Prečo nám tak akútne chýba schopnosť kritického myslenia?

Je to široká a komplexná vec. Napríklad školstvo. Ako prebieha výuka ku kritickému mysleniu? Veľmi málo. Potom je to technický pokrok. Máme obrovské množstvo informácií, ktoré dostávame v reálnom čase a náš mozog to musí spracovať. Kritické myslenie potrebuje isté návyky, ale aj istý čas. A my ten čas často nemáme. Informácia tak, ako je podaná, tak sa mi páči. A to je vysvetlene toho, prečo ľudia volili v istej dobe Vladimíra Mečiara. On dokázal za krátku časovú jednotku vychŕliť obrovské množstvo slov. Išiel ako guľomet. A toto pre mnohých vyzerá presvedčivo. Nevšímajú si, čo človek povie, ale vidia tú kadenciu. Hovorí rýchlo, rozumie tomu, je presvedčivý. No hovoriť rýchlo neznamená hovoriť k veci a neznamená to ani to, že tomu ten človek i rozumie. Ale v prípade politikov? Najlepší politici v tomto zmysle sú výborní rétori.

Ako napríklad Robert Fico, ukážkový príklad rečníka.

Presne. Ľudia si všímajú formu, ale nevšímajú si to, čo povie. Má presvedčivý výraz, gestiku, postaví sa, je to autorita.

Má aktuálne nejakú konkurenciu?

Veľmi málo.

Napadá mi ešte istá podobnosť v prípade Milana Mazureka a jeho vystupovania.

Milan Mazurek, čo sa týka presvedčivosti vyjadrovania, je veľmi dobrý. Na to treba aj talent. Ak sa pozrieme na výkon z toho technického pohľadu, ako politiku robiť, aby si získal voličov, bez ohľadu na morálku, škrupule, tak Mazurek je skoro dokonalý. Aj Fico je skoro dokonalý. Nehabká, je sebavedomý, vie, čo voličovi povedať, aby mu zahral. Nie sú dôležité fakty, ale to, ako sú podané. Vyhrajú tí, ktorí informácie vedia podať, že to protistrana akceptuje. Nie je dôležité, či hovoria pravdu, ale že volič dostane informáciu, ktorej uverí. To je to, prečo tu máme toľko voličov, že sú ochotní voliť aj strany a politikov, ktorí otvorene a nehanebne klamú.

Keď sa počas SNP postavil Blaha na námestie a povedal, že sloboda prichádza z východu, tak je to jedno nehanebné klamstvo. Na východe nikdy sloboda nebola, Rusko nikdy nebola slobodná krajina. Alebo keď sa používa obľúbený termín liberálny fašizmus. Taký nezmysel - vnútorne si tie slová odporujú. Liberalizmus je o slobode, fašizmus o neslobode. Pokiaľ sú znaky fašizmu prepiaty nacionalizmus, silný štát, tak keď sa bavíme o slovenskej sociálnej demokracii, ako hovoria o národnom princípe, tak mi napadá NSDAP – Nemecká nacionálna robotnícka strana. A to je Hitler. Ak sa bavíme o termíne silný štát, tak z toho idú zimomriavky. So silným štátom prichádzal Hitler.

A to je relatívne nedávna minulosť, veď od nástupu Hitlera k moci neprešlo ešte ani 100 rokov. Nechápeme výsledok v podobne druhej svetovej vojny?

Keď sa bavíme o vojne, tak napríklad v prípade Ruska a Ukrajiny tvrdiť, že keď prestaneme dodávať zbrane, tak vojna prestane, tak je to strašná demagógia. Lebo vojna prestane tak, že Rusko sa zastaví v Užhorode.

Spravme analógiu – kde by skončilo SNP, keby povstalci nedostávali zbrane z Anglicka alebo neprišli zbrane zo Sovietskeho zväzu? Ako by tí partizáni skončili, keby nemali výzbroj zo zahraničia? To je presne to isté. Navyše je to pokrytecké. Necháme krajinu len tak napospas napadnutiu od Rusov? Tých lží je strašne veľa. Predvolebné plagáty – zastavíme zdražovanie. Ako? Podnikateľom prikážeme znížiť marže? Remeselníkom prikážeme, za koľko majú maľovať? Ako chceme ľuďom pomôcť, ako to chcú politici urobiť?

No keď to môžu ukázať v praxi, tak trikrát neotvoria mimoriadnu schôdzu v otázke riešenia zdravotníctva, ale presne v tom istom čase na bilboardoch tvrdia, že chcú pomáhať.

To je presne o tom. Oni tú politiku potrebujú len na to, aby sa ukázali pred voličom. Ak by išlo o reálne riešene problémov, tak budú tie parlamentné schôdze zvolávané.

Ešte keď sa vrátim k príčinám úspechu Smeru – tak ďalšou je využívanie emócie strachu. Migranti, vojna, znižovanie životnej úrovne. Faktom je, že životná úroveň klesá po celej Európe.

Putin veľmi dobre vedel, kedy na tú Ukrajinu má zaútočiť, kedy je západ oslabený covidom. Všetko sú to poprepájané záležitosti, ktoré vytvárajú kontext toho, že Európu potrebujú destabilizovať. Z Ruska prichádzajú peniaze pre extrémistické politické strany a to je dokázané. Treba povedať, že keby bol Ľuboš Blaha platený ruský agent, tak to nerobí inak, ako to robí. Mazurek, Chmelár, to isté. Keď si položíme z hľadiska medzinárodných vzťahov, komu prospeje to, že by tu mohla byť vláda, ktorá bude mať protizápadnú orientáciu, tak prospeje to Rusku. Z mocenského hľadiska úplne legitímna záležitosť. Politika je snaha o získanie moci.

Politici chcú získať moc, ako má teda občan vlastne voliť?

Treba voliť menšie zlo. Kto bude najmenej kradnúť, najmenej klamať a má reálnu šancu zlepšiť tú situáciu.

Nie je to zúfalý stav nevoliť dobro, len to menšie zlo?

Iste, voliť menšie zlo môže byť prejav frustrácie, zúfalstva, ale je to najistejší spôsob, ako nebyť sklamaný. Mám čisté svedomie, volil som to, o kom som presvedčený, že narobí menej škody. Mne sa to osvedčilo, voliť menšie zlo a robiť pri voľbe kompromisy.

So svojím svedomím?

Pokiaľ nebudem robiť kompromisy, tak si nebudem mať koho voliť a nepôjdem voliť.

Ale to nie je cesta.

Ale je to častý postoj. Mám štandardy nastavené tak vysoko, že nikto z politických strán nie je taký, aby som ho bol ochotný voliť. Ale keď to spravím a voliť nepôjdem, nepriamo pomôžem tým, ktorí dokážu to väčšie zlo robiť bez akýchkoľvek problémov. Ísť nevoliť znamená posilniť fakticky politické strany, ktoré získajú najväčšie percentá. Nepôjdem voliť, posilním najsilnejšie strany. Voliť treba aj preto, že sme občania a je to princíp občianstva. Ale nebol si voliť, tak nemáš právo nadávať. Nie je veľa šancí aktívne sa podieľať na správe verejných záležitostí. Sú to len voľby a referendá. A ak sa nezúčastňujem, tak zahadzujem príležitosť zmeniť veci.

Do volieb máme pár dní. Poďme sa pozrieť na to, aké sú možnosti zloženia budúceho parlamentu.

Možné sú všetky alternatívy. Posledný prieskum (agentúra NMS Market Research pre denník SME z 13. 9. 2023, pozn. red.) ukazuje, žeby sa dostalo 5 strán. Podľa aktuálnych čísel prieskumu by koalícia bola jasná. Dokázal by ju vyskladať Smer, Hlas a SNS. Toto je podľa mňa pre Roberta Fica a Andreja Danka trojkoalícia snov. Menšie koalície lepšie dokážu vládnuť, lebo aj kompromisy sú menšie. No máme tu veľa dôležitých politických strán, ktoré sú na hranici zvoliteľnosti a my nevieme odhadnúť, ako bude parlament vyzerať, pretože prieskumy majú cca 2 % odchýlku. Nevieme odhadnúť, či prelezú strany, ktoré oscilujú okolo osi zvoliteľnosti. Ak by neskladal Smer, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude vláda veľmi mnohofarebná, pestrá, koalícia široká a záujmy veľmi rozdielne.

A ak by skladal Smer?

Pre Hlas nebude komfortné ísť do koalície so Smerom. Peter Pellegrini vie, kto je Robert Fico. Pellegrini má vynikajúcu šancu byť politikom, ktorý by mohol byť aj niekoľkonásobne premiér na Slovensku, pokiaľ by postavil stranu na základoch serióznej sociálnej demokracie, vymedzil by sa proti Ficovej autoritárskej politike, ktorá presadzuje silný štát, vyhradil by sa voči protizápadnej politike, zbavil sa ľudí v strane spojenými s oligarchami a chcel sa dostať do priestoru serióznej modernej prozápadnej demokracie. Vtedy by tu mohol vládnuť dlho.

Ale Hlas je mačko-pes. Pellegrini sa nedokáže výrazne rozlúčiť s politikou Smeru. Pre skupinu voličov je Hlas lacná a nepresvedčivá kópia smeru. Fico s politikou proruskou a populistickou je oveľa autentickejší ako Pellegrini. Politika je rozdelená ako v minulosti, štiepná línia bol Mečiar – za Mečiara alebo proti Mečiarovi. A to isté je aj teraz. Máme Fico, respektíve nefico.

Keď Hlas vznikol, vyšvihol sa, ale skoro sa ukázalo, že nie je autentický Smer ani autentický „nesmer“. Pellegrini chcel byť mostom a mosty v politike nefungujú. Ja som sa nádejal, keď Michal Kaliňák vstúpil ako expert na samosprávu, že posilní pilier, ktorý sa týka samosprávnej politiky. Ale to je jediný hlas, ktorý v tom Hlase počuť. Nikto okrem neho tam nie je, pričom som očakával, že bude na kandidátke na vyššom mieste.

Ak sa bavíme o trojkoalícii, je pravdepodobná Smer, Hlas a SNS. Aj keď Pellegrini vie, že by to bola samovražedná misia. Ale ak ho Fico pritlačí k múru – ak nevstúpiš, zoberieme Republiku - a táto alternatíva tam je. A tu nebude problém to vytvoriť.

Pri Smere a Hlase je percentuálne vyššie „starší“ hlas. Opačne to však je napríklad pri Republike a Kotlebovi, kde „mladšia“ odštiepená Republika má viac percent ako jej domovská strana.

Dá sa to takto povedať, že tým, že bol Kotleba odsúdený, tak je to jasná stopka pre človeka. A z politiky sa vytratí postupne, ale medzi Uhríkom a Mazurekom a Kotlebom nie je žiadny rozdiel, čo sa týka ideí, hodnôt a toho, ako chcú robiť politiku. Sú to extrémisti, neofašisti. Ale máme aj politikov, ktorí spĺňajú definíciu fašizmu, ale ešte neboli tak označení. Máme tu silný štát a zároveň odpor k menšinám, čo sú fašistické prvky. Sociálna demokracia je prvá, ktorá chráni záujmy menšín.

A máme tu stranu, ktorá by bola naozaj sociálno-demokratická?

Obávam sa, že to nie je žiadna z relevantných politických strán, ktoré tu sú. Pellegrini by mohol mať tú šancu, ale pokiaľ bude mačko-pes, tak nikdy nebude skutočný sociálny demokrat. Fico nepredstavuje absolútne žiadnu sociálnu demokraciu v ničom. Sociálny demokrat nemôže byť nacionalista a hlásať slogany silného štátu v zmysle toho, ako prezentuje Fico, lebo silný štát je odoberanie slobody. Ľuboš Blaha je v podstate extrémny ľavičiar. Aj Hitler začínal ako ľavičiar, aj Mussolini bol takisto ľavičiar. Fašizmus a ľavica majú oveľa viac spoločné ako sa na prvý pohľad zdá. Bavíme sa o silnom štáte, násilí, odpore k menšinám.

Spomínate menšiny. Môže vo voľbách Majerského pliaga poškodiť KDH?

Myslím si, že určite mu to mohlo poškodiť. KDH sa v jeho podobe snažila prezentovať ako slušná konzervatívna strana. A do slovníka slušného politika termín pliaga na označenie akejkoľvek skupiny ľudí jednoducho nepatrí. Ľudia, ktorí chceli voliť slušného politika, hľadajú kultivované vyjadrovanie a toto bolo cez čiaru. Tak ho kritizovali aj ľudia z tábora KDH. Bolo to veľmi za čiarou a na konci dňa to môže stáť Majerského aj miesto v parlamente. Pohybujú sa na hranici zvoliteľnosti a v takom prípade sú také výroky mimoriadne rizikové. Bol to z môjho pohľadu nepochopiteľný skrat.

Nepohorel Majerský ako rétor, ako sme sa bavili o komunikačných schopnostiach politikov?

Keď sa na to pozrieme, tak Majerský dokázal zo 4 % potiahnuť KDH v najlepších prieskumoch na nejakých 7 %. Nerobil to zle. Treba vychádzať z toho, že je úspešný komunálny politik. Dvojnásobný župan. Politici, ktorí dokážu vyhrávať lokálne voľby, sú schopní politici, pretože tu sa volia osobnosti v župných voľbách a tam je oveľa ťažšie získať volebné víťazstvo. Ľudia človeka poznajú, nie je skrytý na straníckej kandidátke. Vie politiku robiť, ale také faux pas ho môže stáť parlament.

Pri Majerskom vieme takto uvažovať o prípadnej strate hlasov, ale čo pokles v prípade Sulíka a Sasky?

Absolútne nezvládnutá kampaň.

A majú nejakú?

Dobrá otázka. Sulík avizoval bombastickú kampaň. Ja vravím, že kvalitná strana sa musí skladať z troch vecí. Tri P – persony, program a robenie politiky, ako dokážu program prezentovať politici. Vtedy je to kvalitná strana. Program je ich najsilnejšia stránka, dajú sa tam nájsť veci zaujímavé, ale tu to zrejme končí. A personálie? Je zjavné, že Sulík potiahol stranu až dole. A Saska nedokázala vygenerovať iného politického lídra. Som presvedčený, že ak by vygenerovali schopného politického lídra a nasadili ho trebárs pol roka pred voľbami, tak by vyzerala Saska inak. Ale nemajú ho.

Navyše Sulík sa na druhý raz nedokázal vyviniť, že nebol jedným z dôležitých pádov vlády ako aj v prípade Radičovej. Nedokázal presvedčiť, že to, čo urobil, bolo správne. Aj pri Radičovej, aj teraz. I počas pandémie bol on ten, kto narúšal jednotný postoj vlády. A v krízových momentoch je absolútne dôležité, aby bol postoj vlády jednotný. Za zatvorenými dverami si môžu nadávať, ale špinavé prádlo sa má vyprať tam a navonok predstúpiť s kompromisom. Sulík sa v istých okamihoch vyšvihol počas pandémie až na 12 – 14 %. Samozrejme vtedy, keď tvrdil, že obmedzme obmedzujúce opatrenia. Bolo to ľúbivé, veď kto by nechcel dať dole rúška a mať viac slobody pri vstupe do obchodu.

Ale skončila pandémia a padli aj percentá.

Presne tak, lebo nepresvedčil voličov. Nepresvedčil, že nie je spoluzodpovedný za pád vlády. Stratil dôveryhodnosť ako človek, že je schopný byť kolektívny hráč a schopný robiť kompromisov. V koalícii sa nedá inak fungovať, len na báze kompromisov.

Môže Saska skončiť podobne ako strana Za ľudí?

Môže, pokiaľ sa nedostane do parlamentu. Sulík odíde a Saska skončí, lebo nemajú nástupcu.

Ale kde klesá Saska, tak stúpa Progresívne Slovensko.

Tu je vidieť krásne, že politické strany sú spojené nádoby. Smer-Hlas, Republika-Kotleba, Progresívne Slovensko-Saska.

A OĽaNO je s kým?

So samým sebou. Respektíve so všetkými ostatnými okrem Smeru.

A kam zaradíme „drahú nevestu“ Borisa Kollára a jeho Sme rodina? A jeho absurdný spôsob života.

Ale keď sa pozrieme na to, ako sa Boris Kollár stal politikom, tak je to práve cez bulvárne články. Jeho životný štýl voličov zaujímal, stal sa známym, napadlo mu, že z popularity môže niečo získať, vstúpil do politiky. Ľudí zaujímal kvôli svojmu bizarnému štýlu života. Idem do politiky, budem brať všetkých voličov a je mi jedno ktorých. Aj bezbrehým populizmom. Česi majú na Kollára pekné vyjadrenie, že „nič nedokáže lepšie vysvetliť neuchopiteľnosť slovenskej duše než to, že predsedom parlamentu je konzervatívne zmýšľajúci politik, ktorý má 13 detí s 11 ženami“.

No ak má byť takýto politik odrazom spoločnosti, tak sme teda pekne „v múke“.

To sme.

A máme nejakú politickú budúcnosť?

Podľa toho, ako si ju chceme predstaviť.

Tak chceme nájomné byty, podporu mladých rodín....

To sú také slogany, to je ten bezbrehý populizmus. Ako tvrdí Fico, že je majster populizmu, tak to je aj Kollár. Ale pozor, populizmus ho skôr či neskôr dobehne. Ľudia sa začnú pýtať na byty. No on stále môže povedať, bol som v koalícii, nebola podpora, neboli financie. To je mantra, ktorú budú politici opakovať. Preto aj ten populizmus sa politikom odpúšťa, lebo sa môžu vyhovoriť na iných. „Mali sme koaličných partnerov a nemohli sme nič presadiť.“ Ale keď je zlá spoločenská situácia, vtedy sa populistom žije dobre. Vždy to tak je. Pokiaľ klesá životná úroveň, ľuďom sa žije zle, tak vyhrávajú populisti.

Republika a Smer – populizmus funguje. Ale čo populizmus Matovič?

Ale Matovič, to je iná záležitosť. On napríklad vyhral voľby kvôli celkovej frustrácii spoločnosti. V každej sfére bol štát skorumpovaný a miera korupcie a fenomén „našich ľudí“ bol ozaj extrémny. Súdy, farmári, polícia, každá sféra. Matovič prišiel a povedal – dosť, miera korupcie prekročila hranicu. Je za tým nefungujúce zdravotníctvo, lebo je rozkradnuté, milióny na vily papalášov.

Matovič síce vyhral voľby, ale čo jeho líderstvo? A aktuálna bitka s Kaliňákom?

Matovič je, aký je. Nevie spravovať štát. A míting Smeru? Oni mali pri rušení mítingu zavolať policajtov a nie ho začať mlátiť.

Nebolo to zinscenované?

Iste, on to spravil naschvál, opozične sa tak môže robiť, iné je, že to nebolo slušné, ale nie je dôvod, aby ho fyzicky napadli.

V prípade Igora Matoviča sa často napríklad na sociálnych sieťach objavovali otázky, či je génius alebo blázon.

Matovič robí svojský typ politiky. Tiež nevie robiť kompromisy, je neriadená strana. Aj Sulík je podobný, len menej extrémny. Matovič je neschopný vládnuť, ale je pracant, nikto si neobišiel republiku ako on. Druhá vec, že nie je schopný vládnuť, lebo nevie komunikovať s partnermi, je prchký, nedá sa si pokoj od Facebooku. Na lepšie zvládnutie pandémie stačilo to, aby Matovičovi zastavili prístup k FB. Ľudia by viac dôverovali vláde.

A keby sa teraz pred voľbami vypli sociálne siete, tiež by neuškodilo, nie?

Isteže nie. Matovič sa ukázal ako opozičný politik dobre, ale čo sa týka vládnutia, tam treba toho viac ako len schopnosť organizovať mítingy na námestiach a vykrikovať heslá. Patrí mu kredit za to, že sa Kováčik dostal do väzby za dokázaný úplatok. Dosiaľ nesedeli ľudia za úplatky.

Vzhľadom na aktuálne panoptikum politikov, ktorí bojujú o priazeň voličov, klišéovitá otázka – do akého rána sa zobudí Slovensko 1. októbra?

Ja si doteraz nepamätám situáciu, žeby predpoveď toho, do akého rána sa zobudíme, bola taká zložitá. Máme toľko politických strán v zóne ohrozenia, v zóne, že sa nemusia dostať do parlamentu a to je kľúčová záležitosť. Nie je jasné, či sa Progresívne Slovensko nedotiahne na Smer. Nie je jasný ani víťaz volieb. Otázka, či vyhrá Smer voľby, je stále otvorená. Nie je to isté, aj keď to tak vyzerá. A menej isté je, kto v parlamente bude. Máme tu asi 5 strán, ktoré sú v zóne ohrozenia, možno i viac. Závisí aj do toho, ktoré zo strán okolo 3 % sa rozhodnúť nekandidovať a koho odporučia svojim voličom voliť. V zóne ohrozenia sú strany, ktoré stoja proti Ficovi. Kde sa hlasy rozplynú, je ťažko povedať. Volič nefunguje na povel. Volebný výsledok je maximálne neistý, aj vzhľadom na to, ako môže koalícia vyzerať. Čím viac strán budeme mať v parlamente, tým sú koalície širšie.

Takže nás čaká sledovanie zaujímavej kombinatoriky?

Určite, je veľmi veľa možností. Ale to ráno budeme očakávať s veľkým napätím. V hre je aj povolebný pád – že nepostaví vládu nikto. A budeme mať ďalej úradnícku vládu. Nepamätám si situáciu, aby bol možný výsledok taký neistý.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár