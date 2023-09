Krígle odložili pod pult, na pult vyložili volebné lístky. Z krčmy je volebná miestnosť

Prešovčania zo Šalgovíka volia v miestnom hostinci.

PREŠOV. Hoci v miestnosti je alkoholu a destilátov na litre, dnes nenalejú ani poldeci. Z prešovského hostinca U komiňara stvorili miesto pre voľby.

Volebný okrsok číslo 66 sa v sobotu popoludní na volebnú účasť s týmto číslom ešte len doťahoval.

Ľudia si už zvykli dať svoj hlas v krčme

Počas našej návštevy bolo v miestnosti prakticky neustále plno, voliči prichádzali v pomerne hojnom počte, zastúpené boli všetky vekové kategórie.

„Ľudia z okolice sú sem zvyknutí chodiť voliť,“ konštatoval Marek Minár, predseda 13-člennej volebnej komisie.

Volebná účasť sa okolo šestnástej hodiny popoludní podľa komisie pohybovala medzi 40-50 percentami.

„Záujem máme zatiaľ veľký,“ hodnotil predseda. Ani tento veľký záujem však nemôžu zvlášť odmeňovať či oslavovať, aj keď sú v priestoroch priamo na to stvorených.

„Všetko je zatvorené. Je zákaz požívania alkoholických nápojov,“ potvrdzuje dnešné neoblomné nariadenie.

Voľby u nás? To je už tradícia

„Dušou“ podniku, ktorá sa drží v úzadí, ale práve ona má od miestnosti kľúče, je Bibiána Hudáková.

Tá je dnes zároveň aj členkou volebnej komisie. Šarmantná dáma, inokedy v centre pozornosti zákazníkov za pultom, je tentoraz za stolom v komisii.

Keď dnes nenalieva, má aj reálne voľnejšie?

„Ako sa to vezme. Bola som tu ráno od šiestej, museli sme to pripraviť. A na konci, keď to komisia spočíta a odíde, ja to ešte budem upratovať. Počítam, že okolo druhej možno bude koniec,“ zamýšľa sa na základe predošlých skúseností Bibiána, ktorá tu pracuje už ôsmy rok.

Za ten čas zažila všetky voľby i referendá, takže dnes je tento volebný deň už pomyselnou rutinou.

Mimochodom, nebudú nalievať dnes už vôbec?

„Dnes určite nie. Ale, vlastne, my sme dnes nalievali, po polnoci ešte od včera. Bolo Michala a nebolo konca-kraja oslavám,“ smeje sa sympatická „pani domu“.

