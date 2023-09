Ako sa volí v jednej z najmenších obcí: Pri rozhovoroch a s vôňou gulášu

Na volebnú miestnosť sa premenila obývačka na chate.

ONDAVKA. Ani obecný úrad, ani priestory školy. V jednej Ondavke v Bardejovskom okrese, v jednej z najmenších obcí na Slovensku, museli kvôli absencii týchto priestorov improvizovať. A tak sa volilo na chate.

No a že je to chata so všetkým, čo k tomu patrí, tak kým v jednej miestnosti vyložili volebnú urnu, vo vedľajšej varili guláš.

Ako doma

Vchádzame do obce s tabuľou Ondavka, kde cestou nestretávame ani jedného človeka. Upršané počasie ešte umocňuje dojem, akoby tu vari ani nikto nebol.

Celkom pravda to nie je, podľa posledného sčítania z roku 2021 tu evidujú v obci 15 obyvateľov.

A aj pre nich je, ako inak, zriadená volebná komisia. Tá sa však nezišla v žiadnej triede školy či sále obecného úradu. Tu sa volí v rodinnom dome, ktorý slúži pre svojich majiteľov ako chata.

Hľadáme dom, ktorý sa zvonku nijako neodlišuje od ostatných. Azda len tým, že na priedomí sú vystavené vzory kandidátnych listín a na vchodových dverách je označenie volebnej miestnosti.

Na adrese Ondavka 27 vytvorili miesto pre voličov na chate. Jej majitelia ju poskytli obci ako pomoc, aby mali voľby kde zorganizovať.

„Pýtali sa nás niektorí ľudia, prečo práve tu, prečo nejdeme k nim. Keď sme ich ale oslovili, tak to vzdali. A keby sme nemali tento priestor chaty, tak by sme museli hľadať niečo iné, inú alternatívu,“ vysvetľuje nám neskôr zapisovateľka volebnej komisie Dáša Hudáková, podľa ktorej je takýto krok možný na základe uzatvorenia zmluvy s Okresným úradom.

Doslova rodinná atmosféra

Kým sa však dostaneme k zapisovateľke, na dvore nás víta predseda volebnej komisie Juraj Bochňa. Pre predsedu sú to prvé voľby, ale podľa úsmevu i jeho slov príjemnou skúsenosťou.

„Som vo volebnej komisii prvýkrát a je to veľmi príjemné,“ tvrdí, pričom nás vovádza do volebnej miestnosti.

Ako sa dozvieme, táto prístavba rodinného domu bola v dávnej minulosti maštaľou. Časom ju prebudovali na krčmu.

A dnes je to miesto oddychu vo forme chaty. Vstup je akoby vstupom do obývačky. A to doslova. So všetkým, čo k tomu patrí.

Spoznajú sa i porozprávajú

V obci majú zapísaných 11 voličov. Naša návšteva je tak oživením, ktoré vítajú členovia volebnej komisie s potešením. Faktom je, že tu počas volebného dňa veľa práce nemajú.

„Už sme sa porozprávali, dozvedeli sme sa čosi o sebe,“ opisujú členovia, ktorí sa tu stretli prvýkrát.

„Za tých pár hodín vieme o sebe navzájom už asi úplne všetko,“ smejú sa.

Volebná účasť bola v čase našej návštevy popoludní na úrovni približne 60 %.

Okrem jedenástich miestnych voličov mali aj troch voličov s hlasovacími lístkami.

Nostalgia za obecným úradom

Jednou z domácich obyvateliek a členka osemčlennej komisie je pani Helena Soroková.

Ako prezradila, v obci ich aktuálne reálne žije už len sedem ľudí.

„Sme tu len siedmi v šiestich domov. A ja, na dolnom konci, sa cítim už ako taký vojak v poli,“ skonštatovala s tým, že preč sú aj jedni, aj druhí susedia.

To, že nemajú budovu obecného úradu, ju osobne veľmi mrzí. Ako zdôrazňuje, ich predkovia ju poctivo vybudovali a teraz o ňu oni prišli. Stalo sa tak počas exekúcie.

„Keď sme mali ešte obecný úrad, chodili sme voliť do sály,“ spomína si.

Neskôr to bolo v priestoroch potravín. A tak sa počas volieb sťahovali vždy tam, kam to bolo možné.

Pani Helena však pevne dúfa, že obecný úrad ich maličká obec ešte raz bude mať opäť.

Aj s gulášom

Celkovo je atmosféra v miestnosti veľmi príjemná, v pohodovom móde.

A že je služba vo volebnej komisii celodenná, myslia aj na jedlo. Vo vedľajšej miestnosti kuchyne sa počas poludnia varil na kachľovej peci guláš. Rovno v dvoch verziách.

„Chystáme bravčový guláš aj hovädzí, jeden je s hubami,“ prezradil Juraj Bochňa, ktorý s nápadom prišiel. A tiež i mäsom. O ďalšie ingrediencie sa postarala mama majiteľa chaty.

Všetci mali túžbu spríjemniť tento čas do maximálnej možnej miery. Ako inak, pri tak malom počte si tu skutočne nažívajú ako jedna rodina.

